Deshalb kringelt sich das Band

Funktionieren tut das nur mit Geschenkband aus Kunststoff . Das Band hat zwei Seiten: eine rauere Innenseite und eine glattere, glänzende Außenseite . Kräuseln können sich beide Seiten, bei der gröberen funktioniert es aber besser. Denn es geht beim Kräuseln darum, Material zu verschieben.

Die gröbere Innenseite hat schon zu Beginn mehr Struktur, also mehr Rillen, als die glänzende Außenseite. Schabt man jetzt über die Innenseite des Bändchens, schabt das Messer über diese Rillen. Es nimmt dabei ein wenig Material mit. So wird die Oberfläche des Bändchens ein bisschen zusammengeschoben. Durch die Materialverschiebung wird die Fläche der Innenseite kürzer als die Fläche der glänzenden Außenfläche. So entsteht eine Spannung im Bändchen und um diese Spannung auszugleichen, muss sich das Band kringeln.