Weihnachtsbaum umweltfreundlich – Tipps für Nachhaltigkeit

Tipps für Nachhaltigkeit:Weihnachtsbaum - aber in umweltfreundlich?

Zu Heiligabend gehört für viele ein Weihnachtsbaum. Jährlich werden deshalb Millionen Bäume abgeholzt und landen dann auf dem Müll. So geht es ein bisschen umweltfreundlicher.

Die meisten der Weihnachtsbäume wachsen nicht im Wald, sondern auf Plantagen, also extra angelegten Feldern. Dort werden sie oft mit Chemikalien behandelt. Doch die können nicht nur in Böden und Gewässern landen, sondern sind auch gefährlich für Bienen und andere Insekten.
Weihnachtsbäume im Netz, Weihnachtsbäume auf einem Lastwagen, mit einem Daumen nach unten, zu lesen ist "Umwelt"
Puh, gut für die Umwelt ist die Tradition also nicht. Und glitzernde Kugeln und Plastikgirlanden zwischen den Zweigen machen den Baum zwar bunter, aber nicht umweltfreundlicher - im Gegenteil. Auf den Weihnachtsbaum wollen viele Menschen trotzdem nicht verzichten. Darauf könnt ihr beim Kauf eurer Bäume achten:

Umweltfreundlichere Weihnachtsbäume

Und damit der Baum auch umweltfreundlich geschmückt ist, hier ...

3 Ideen für ökologischen Baumschmuck

Wer braucht auf den letzten Drücker noch ein Weihnachtsgeschenk? Die Baumschmuck-Ideen lassen sich auch prima verschenken! Also: Noch in letzter Minute eine Bastelaktion einlegen und schon freuen sich nicht nur Oma und Onkel, sondern auch noch Umwelt und Geldbeutel!
Diesen Text hat Debbie geschrieben.