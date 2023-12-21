Für den Teig zwei Tassen Mehl mit einer Tasse Salz mischen, eine Tasse Wasser hinzu und dann kneten, bis der Teig nicht mehr klebt. Weiter geht's wie in der Weihnachtsbäckerei: Teig ausrollen und Formen ausstechen. Nicht vergessen, ein Loch in den Anhänger zu machen! Am besten klappt das mit einem Spieß oder Zahnstocher. Sobald der Anhänger getrocknet ist, kann man ihn noch mit Wasserfarben verzieren - oder man fädelt ihn direkt auf eine Schnur und hängt ihn an den Baum.