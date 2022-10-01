Nudeln mit Tomatensoße, Kartoffeln mit Spiegelei, Pommes oder Pizza Margherita - gehört etwas davon zu euren Lieblingsessen? Ist euch schon mal aufgefallen, dass all diese Gerichte vegetarisch sind - also ohne Fleisch? Falls ihr jetzt Appetit bekommen habt, wäre heute ein guter Tag dafür, etwas davon zu essen. Denn: Am 1. Oktober ist Weltvegetariertag. Vereine und Organisationen erinnern an diesem Tag daran, weshalb sich Menschen vegetarisch ernähren.

Kein Fisch, kein Fleisch: Das bedeutet vegetarisch. Quelle: ZDF

Veggies auf dem Vormarsch?

In Deutschland ernähren sich in den letzten Jahren immer mehr Menschen vegetarisch (2023 waren es mehr als acht Millionen). Trotzdem wird bei uns insgesamt viel Fleisch gegessen: Im Durchschnitt isst jeder Deutsche pro Jahr mehr als 51 Kilo davon. Weltweit liegt Deutschland damit ziemlich in der Mitte. In den USA sind es 120 Kilo Fleisch (also mehr als doppelt so viel wie bei uns). In Indien sind es dagegen nur viereinhalb Kilo. In vielen Ländern (auch in Indien) liegt das aber auch daran, dass Fleisch dort sehr teuer ist.

Darum verzichten einige Menschen auf Fleisch

"Tiere sollen nicht getötet werden" Viele verzichten auf Fleisch, weil sie nicht möchten, dass Tiere leiden und getötet werden. Manche Menschen mögen auch ganz einfach den Geschmack von Fleisch nicht. "Besser für die Umwelt" Quelle: dpa Außerdem ist die vegetarische Ernährung oft umweltfreundlicher. Beim Anbau von Obst und Gemüse braucht man nämlich weniger Energie und Wasser als für die Zucht von Schweinen und Rindern. "Gut für die Gesundheit" Quelle: colourbox.de Forschende haben herausgefunden, dass Vegetarier zum Beispiel seltener an Herzkrankheiten und Übergewicht leiden.



Aber Achtung: Wenn man sich für eine vegetarische Ernährung entscheidet, muss man ganz genau darauf achten, genug Vitamine und Nährstoffe zu bekommen. Vor allem für Kinder ist das wichtig. In Fleisch steckt zum Beispiel viel Eisen, das sollte man dann durch andere Lebensmittel zu sich nehmen, zum Beispiel durch Linsen, Nüsse oder Spinat.