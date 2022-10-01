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Ein Tag für alle Veggies!
Nudeln mit Tomatensoße, Kartoffeln mit Spiegelei, Pommes oder Pizza Margherita - gehört etwas davon zu euren Lieblingsessen? Ist euch schon mal aufgefallen, dass all diese Gerichte vegetarisch sind - also ohne Fleisch? Falls ihr jetzt Appetit bekommen habt, wäre heute ein guter Tag dafür, etwas davon zu essen. Denn: Am 1. Oktober ist Weltvegetariertag. Vereine und Organisationen erinnern an diesem Tag daran, weshalb sich Menschen vegetarisch ernähren.
Veggies auf dem Vormarsch?
In Deutschland ernähren sich in den letzten Jahren immer mehr Menschen vegetarisch (2023 waren es mehr als acht Millionen). Trotzdem wird bei uns insgesamt viel Fleisch gegessen: Im Durchschnitt isst jeder Deutsche pro Jahr mehr als 51 Kilo davon. Weltweit liegt Deutschland damit ziemlich in der Mitte. In den USA sind es 120 Kilo Fleisch (also mehr als doppelt so viel wie bei uns). In Indien sind es dagegen nur viereinhalb Kilo. In vielen Ländern (auch in Indien) liegt das aber auch daran, dass Fleisch dort sehr teuer ist.
Darum verzichten einige Menschen auf Fleisch
logo!:Was man über vegane Ernährung wissen solltemit Video2:39
Und ihr? Esst ihr Fleisch oder nicht - oder esst ihr sogar vegan? Und was sind jeweils eure Gründe dafür? Schreibt uns in die Kommentare!
Kommentare
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- Delia
Finde ich gut ☺️
- Delia
Finde ich gut
- Emma
Ich esse Fleisch aber habe nichts gegen Veganer*innen und Vegetarier*innen.Ich esse auch nichts von Ferkeln ,Kälbern oder Lämmern.
- Charlotte
Ich bin vegetarisch :)