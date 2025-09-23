logo!: Wird die Bahn endlich pünktlicher?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Neuer Plan für die Bahn:Wird die Bahn endlich pünktlicher?
Die Deutsche Bahn soll besser werden: pünktlicher, sauberer und insgesamt zuverlässiger. Das ist der Plan von Verkehrsminister Schnieder. Diese 3 Dinge solltet ihr bald merken.
Was sich bald ändern soll!23.09.2025 | 1:09 min
Was sind eure Erfahrungen mit der Deutschen Bahn? Was würdet ihr euch wünschen? Kommentiert unten!
