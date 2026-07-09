Von 1912 bis 1948 waren die Olympischen Spiele auch für echte Sportmuffel ein Highlight. Damals konnten auch Künstlerinnen und Künstler an den Wettbewerben teilnehmen. Eine Jury bewertete die Kunstwerke und vergab, genau wie an die Sportlerinnen und Sportler, Medaillen. Ein bisschen sportlich ging es aber auch dort zu, denn jedes Bild musste zumindest etwas mit Sport zu tun haben.