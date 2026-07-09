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Schreibt uns eure Olympia-Ideen!:Diese Sportarten sind raus bei Olympia
Bei den Olympischen Winterspielen 2030 fliegt eine Sportart raus. Welche das ist und welche schon längst raus sind sind, erfahrt ihr hier. Ideen für Ersatz? Schreibt uns ⬇️
Lasst die Spiele beginnen …
... oder auch nicht? Für die Sportlerinnen und Sportler der Nordischen Kombination gibt es schlechte Nachrichten: Ihre Sportart – eine Mischung aus Skilanglauf und Skispringen – ist raus bei Olympia 2030. Doch warum dürfen manche Sportarten bei Olympia antreten und andere nicht? Wer entscheidet eigentlich darüber?
5 verrückte Sportarten bei Olympia
Wer spuckt am weitesten? Wer malt am schönsten? Und wer springt am schnellsten durch Tonnen? Wer jetzt denkt, dass das alles totale Quatschfragen sind, die niemals etwas mit Olympia zu tun haben können - von wegen! Schaut selbst:
Welche Sportart würdet ihr gerne bei den Olympischen Spielen sehen? Schreibt uns ⬇️
Dieser Text wurde von Susan geschrieben.
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Kommentare
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7 Kommentare
- Erdnussbutter1437
Ich hätte gerne Vierfälderball als Olympia Sportart
- Hanni
Sus 😵💫
- MN
Verrückt 💥🤯💣💥🌋💥
- Sophie🤸🏼♀️
Tanzen oder traken