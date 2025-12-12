Lästern: Warum machen wir das?

  3. Suche

Laut einer Studie quatschen wir täglich bis zu einer Stunde über andere. Caro erklärt, wie Gossip helfen kann und wann er nicht mehr okay ist.

Caro erklärt: Gossip – warum machen wir das?

Über andere reden. Wie das helfen kann und wann es gar nicht mehr geht.

12.12.2025 | 0:47 min

💬 Was denkt ihr? Geht ab und zu lästern für euch klar – oder ist das ein klares No-Go? Kommentiert unten!

  • Eli
    Ich denke jeder von uns redet über andere und sagt vielleicht auch mal negative Sachen. Aber niemand ist perfekt! Und wenn man sich im Klaren darüber ist, ob das was man sagt eine Person verletzt oder nicht…
  • Kira
    No Go
  • Jane
    Ich finde es ab und zu voll okay
  • Jojo7
    Ich finde lästern nicht gut, aber manchmal muss es halt einfach sein, um sich selber zu entspannen. Was ich aber überhaupt nicht OK finde ist wenn Leute den ganzen Tag nichts anderes tun.