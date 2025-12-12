Lästern: Warum machen wir das?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Lästern:Reden über andere: Was bringt’s?
Laut einer Studie quatschen wir täglich bis zu einer Stunde über andere. Caro erklärt, wie Gossip helfen kann und wann er nicht mehr okay ist.
💬 Was denkt ihr? Geht ab und zu lästern für euch klar – oder ist das ein klares No-Go? Kommentiert unten!
- Eli
Ich denke jeder von uns redet über andere und sagt vielleicht auch mal negative Sachen. Aber niemand ist perfekt! Und wenn man sich im Klaren darüber ist, ob das was man sagt eine Person verletzt oder nicht…
- Kira
No Go
- Jane
Ich finde es ab und zu voll okay
- Jojo7
Ich finde lästern nicht gut, aber manchmal muss es halt einfach sein, um sich selber zu entspannen. Was ich aber überhaupt nicht OK finde ist wenn Leute den ganzen Tag nichts anderes tun.