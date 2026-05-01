logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Warum das nicht geht:Homeschooling in Deutschland
Zu Hause lernen statt Schulpflicht? In anderen Ländern geht das! In Deutschland ist so eine Art von Homeschooling nicht erlaubt. Wie findet ihr das? Kommentiert ganz unten! ✍️
Findet ihr es gut, dass die Schulpflicht in Deutschland so streng ist oder wärt ihr gerne flexibler? Kommentiert ganz unten! ✍️
Noch mehr zum Thema
logo!:Homeschooling in Deutschland? – nope!Video1:36
logo!:Warum Schuleschwänzen verboten istVideo1:35
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
0 Kommentare