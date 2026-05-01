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Homeschooling? In Deutschland verboten!

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Warum das nicht geht:Homeschooling in Deutschland

Zu Hause lernen statt Schulpflicht? In anderen Ländern geht das! In Deutschland ist so eine Art von Homeschooling nicht erlaubt. Wie findet ihr das? Kommentiert ganz unten! ✍️

Eine Collage zeigt eine Frau, die fragend schaut, hinter ihr ein Foto, das einen Erwachsenen und ein Kind beim Lernen zeigt, beide halten einen Stift in der Hand, darüber steht auf gelbem Hintergrund Homeschooling statt Schule

Warum es in Deutschland eine Schulpflicht gibt, erfklärt euch Johanna!

01.05.2026 | 1:08 min

Findet ihr es gut, dass die Schulpflicht in Deutschland so streng ist oder wärt ihr gerne flexibler? Kommentiert ganz unten! ✍️

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