Lehrerbefragung: Lehrer stresst das Verhalten der Schüler

Stress in der Klasse, Mitschüler, die keinen Bock haben und stören: Kennt ihr das? Und eure Lehrer sind deshalb genervt? Schreibt uns in die Kommentare! 👇

Quelle: Imago/Westend 61

Eine neue Umfrage mit etwa 1.500 Lehrerinnen und Lehrer zeigt: Das Verhalten von Schülerinnen und Schülern macht für viele den Beruf echt anstrengend. Fast die Hälfte der befragten Lehrkräfte sagte das. Gemeint ist damit zum Beispiel wenig Mitmachen im Unterricht, wenig Lust zu lernen oder psychische Probleme wie Stress und Sorgen der Schüler und Schülerinnen.

Das finden Lehrer am schwierigsten im Job:

Verhalten der Schüler große Unterschiede der Schüler (beispielsweise unterschiedliches Wissen, Sprachen oder Herkunft) zu viel Arbeit und zu wenig Zeit

logo! : Lehrer - Traumjob oder Stress pur? Auch wenn Lehrerinnen und Lehrer nicht unterrichten, haben sie jede Menge zu tun. Video 1:25

Gute Nachrichten

Okay, das hört sich jetzt alles ganz schön negativ an! Aber: Die meisten der befragten Lehrerinnen und Lehrer mögen ihren Job trotzdem! Etwa neun von zehn Lehrern sagten, sie arbeiten gerne an ihrer Schule und fast sieben von zehn Lehrern würden sich wieder für diesen Beruf entscheiden.

Was Schülerinnen und Schüler dazu sagen, seht ihr in diesem Video. 23.06.2026 | 1:30 min

Dieser Text wurde von Katrin und Meike geschrieben.