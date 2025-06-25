Lehrerbefragung: Lehrer stresst das Verhalten der Schüler

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Schulbarometer:Viele Lehrer von Schülern gestresst!
Stress in der Klasse, Mitschüler, die keinen Bock haben und stören: Kennt ihr das? Und eure Lehrer sind deshalb genervt? Schreibt uns in die Kommentare! 👇
Eine neue Umfrage mit etwa 1.500 Lehrerinnen und Lehrer zeigt: Das Verhalten von Schülerinnen und Schülern macht für viele den Beruf echt anstrengend. Fast die Hälfte der befragten Lehrkräfte sagte das. Gemeint ist damit zum Beispiel wenig Mitmachen im Unterricht, wenig Lust zu lernen oder psychische Probleme wie Stress und Sorgen der Schüler und Schülerinnen.
Das finden Lehrer am schwierigsten im Job:
- Verhalten der Schüler
- große Unterschiede der Schüler (beispielsweise unterschiedliches Wissen, Sprachen oder Herkunft)
- zu viel Arbeit und zu wenig Zeit
Gute Nachrichten
Okay, das hört sich jetzt alles ganz schön negativ an! Aber: Die meisten der befragten Lehrerinnen und Lehrer mögen ihren Job trotzdem! Etwa neun von zehn Lehrern sagten, sie arbeiten gerne an ihrer Schule und fast sieben von zehn Lehrern würden sich wieder für diesen Beruf entscheiden.
Dieser Text wurde von Katrin und Meike geschrieben.
Wie läuft es bei euch in der Klasse? Und was sind eure Ideen, um mit Problemen umzugehen? Schreibt uns! ⬇️
Mehr zum Thema Lehrerinnen und Lehrer
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
- Milosko
Ich mag meine Klasse,sie ist nicht wirklich assozial also man beleidigt sich nicht wirklich.Manchmal ist es supppper laut aber oft sich extrem Leise.Ich würde sagen das ich mit meiner Klasse glück hab. Lg
- Samasu
Bei uns in der Klasse gibt es oft Unruhe.Daher haben wir ein Kartensysthem eingeführt. Gelb = Verwahrnung Rot = Strafarbeit Blau = Nachsitzen und Elterninformation Die Lehrer schreiben dann die Namen an die Tafel. So klappt es jetzt scho besser
- Lido
Bei uns ist es eigentlich entspannt, auch wenn manche Schwachsinn machen ist es auf einem geringen Niveau
- Nelchen
Bei uns ist alles okay außer die Jungs wir Mädchen machen alles richtig(meinchmal auch nicht) und die Jungs machen Quatsch und lärm und wir kriegen auch ärger ob wohl wir nichts gemacht haben