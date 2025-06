logo!: Lehrermangel - wer an den Schulen einspringt

In der Regel läuft das so: Wenn man sich dazu entschieden hat, Lehrer oder Lehrerin zu werden, sucht man sich erst mal bestimmte Fächer aus, die man später unterrichten will - zum Beispiel Englisch und Musik. Diese Fächer studiert man dann an einer Universität. In dem Studium lernt man auch viel über Kinder und Jugendliche. Außerdem unterrichtet man auch immer wieder probeweise an einer Schule.



Nach dem Studium machen die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer noch ein Referendariat. Dabei lernt man direkt an den Schulen, wie man mit Kindern umgeht und ihnen etwas beibringt.