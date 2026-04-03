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Meningitis-Fälle: Gefahr in Großbritannien?

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Krankheit in Großbritannien:Was hinter den Meningitis-Fällen steckt

In Großbritannien gibt es mehrere Meningitis-Fälle. Keine Panik: Die Krankheit ist selten und gut behandelbar. Wie groß die Gefahr wirklich ist, erklärt er euch im Reel.

In Großbritannien gab es einen Meningitis-Ausbruch.

Warum ihr keine Panik haben müsst – 3 Gründe! Habt ihr schon davon gehört?

03.04.2026 | 1:06 min

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