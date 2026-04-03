Meningitis-Fälle: Gefahr in Großbritannien?

Krankheit in Großbritannien : Was hinter den Meningitis-Fällen steckt

03.04.2026 | 11:20

In Großbritannien gibt es mehrere Meningitis-Fälle. Keine Panik: Die Krankheit ist selten und gut behandelbar. Wie groß die Gefahr wirklich ist, erklärt er euch im Reel.