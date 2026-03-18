Ausbildung machen: Lohnt sich das noch?

Berufsausbildung : Azubis gesucht! Oder doch nicht?

18.03.2026 | 16:04

Lohnt sich eine Ausbildung noch? Azubis werden dringend gesucht. Gleichzeitig wird es an vielen Orten auch schwieriger einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Wie passt das zusammen?