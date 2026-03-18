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Berufsausbildung:Azubis gesucht! Oder doch nicht?
Lohnt sich eine Ausbildung noch? Azubis werden dringend gesucht. Gleichzeitig wird es an vielen Orten auch schwieriger einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Wie passt das zusammen?
Wie beeinflusst das eure Berufswahl? Oder gar nicht? Schreibt's in die Kommentare!
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