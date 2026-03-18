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Ausbildung machen: Lohnt sich das noch?

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Berufsausbildung:Azubis gesucht! Oder doch nicht?

Lohnt sich eine Ausbildung noch? Azubis werden dringend gesucht. Gleichzeitig wird es an vielen Orten auch schwieriger einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Wie passt das zusammen?

Ausbildungswoche - erklärt

Deshalb gibt es zu wenig Ausbildungsplätze.

18.03.2026 | 1:15 min

Wie beeinflusst das eure Berufswahl? Oder gar nicht? Schreibt's in die Kommentare!

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