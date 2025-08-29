logo!: Azubis - kaum Geld zum Leben?!

1:34 min
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Ausbildungsreport:Azubis - kaum Geld zum Leben?!
Im Spätsommer startet das Ausbildungsjahr. Ein aktueller Report zeigt, wie zufrieden Azubis sind mit ihrer Lehre und dem Gehalt.
Viele sind zufrieden, aber das Gehalt ist echt ein Knackpunkt!29.08.2025 | 0:49 min
Macht ihr eine Ausbildung? Wie zufrieden seid ihr? Kommentiert unten!
