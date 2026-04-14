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Das Abi naht: Hier kommen 7 Last-Minute-Lerntipps!

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Egal ob Abi oder Klassenarbeit:7 Last-Minute-Lerntipps!

Prüfungsphase! In einigen Bundesländern beginnt das Abi, für andere stehen Klassenarbeiten an. Diese 7 Tipps helfen euch beim Lernen richtig durchzustarten.

7 Last-Minute-Lerntipps!

Noch ein Abi-Tipp: Checkt auch mal alte Abiklausuren aus den letzten Jahren. So bekommt ihr ein Gefühl dafür, was drankommen kann.

14.04.2026 | 1:04 min

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