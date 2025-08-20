logo!: Deutschland - Land der Zocker?!

Gaming : Deutschland - Land der Zocker?! 20.08.2025 | 11:58 Die Gamescom, die weltweit größte Spielemesse, startet in Köln. Gaming ist beliebt. In dieser Altersgruppe wird am häufigsten gezockt!

Das sagt das Gesetz. Wir erklären's euch. 20.08.2025 | 0:56 min Wie siehts bei euch aus? Zockt ihr auch? Wie sieht's bei euren Eltern aus? Kommentiert unten!