logo!: TikTok, Gaming, Lernen: Zu viel Zeit am Bildschirm?

➡️ Eine neue Studie zeigt: In Deutschland sind das bei 15-Jährigen im Schnitt 48 Stunden pro Woche. Das sind fast 7 Stunden pro Tag! 😯 Die Studie stammt von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD. Dafür haben sie 36 Länder untersucht. Deutschland liegt auf Platz 5, also ganz weit oben bei der Bildschirmzeit. Nur in Lettland, Ungarn, Polen und Estland verbringen Jugendliche noch mehr Zeit am Bildschirm.