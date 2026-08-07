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Kommentiert ganz unten mit!:Das sind eure Sommerhits des Jahres
Es steht fest: Der offizielle Sommerhit 2026 ist "Dai Dai" von Shakira und Burna Boy! Habt ihr den Song auch direkt im Ohr? Oder ganz andere Lieder? 🎶
Sommerhits der letzten Jahre
Welche Songs in den letzten fünf Jahren zum Sommerhit gekürt wurden? Das erfahrt ihr hier - klickt euch durch:
Jetzt seid ihr dran: Was ist euer Sommerhit des Jahres? Kommentiert ganz unten! ✍️💬
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Kommentare
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58 Kommentare
- Isypisyyy
(When you gonna)give it up
- Nina
Und immer noch Wildberry Lillet🍷
- Mady ❤️
Also bei mir läuft oft K-pop, garkein bestimmtes lied
- Pauli
Beatiful Things von Benson Boone