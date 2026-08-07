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Sommerhits 2026: Das sind eure Favoriten!

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Kommentiert ganz unten mit!:Das sind eure Sommerhits des Jahres

Sommerhits 2026

Es steht fest: Der offizielle Sommerhit 2026 ist "Dai Dai" von Shakira und Burna Boy! Habt ihr den Song auch direkt im Ohr? Oder ganz andere Lieder? 🎶

Sommerhits der letzten Jahre

Welche Songs in den letzten fünf Jahren zum Sommerhit gekürt wurden? Das erfahrt ihr hier - klickt euch durch:

Jetzt seid ihr dran: Was ist euer Sommerhit des Jahres? Kommentiert ganz unten! ✍️💬

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Kommentare

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58 Kommentare
  • Isypisyyy
    (When you gonna)give it up
  • Nina
    Und immer noch Wildberry Lillet🍷
  • Mady ❤️
    Also bei mir läuft oft K-pop, garkein bestimmtes lied
  • Pauli
    Beatiful Things von Benson Boone