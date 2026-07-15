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Medizin studieren mit 15: Das ist Rosil

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Aus Syrien:15-jährige Medizinstudentin

Die 15-jährige Medizinstudentin Rosil

Mit 15 neben der Schule schon Medizin studieren? Für Rosil kein Problem. Wie sie das schafft und was sie anderen an ihrer Schule mitgeben möchte, erzählt sie euch im Video.

logo! hat am 15.17.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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