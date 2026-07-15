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Aus Syrien:15-jährige Medizinstudentin
Mit 15 neben der Schule schon Medizin studieren? Für Rosil kein Problem. Wie sie das schafft und was sie anderen an ihrer Schule mitgeben möchte, erzählt sie euch im Video.
logo! hat am 15.17.2026 in der Sendung darüber berichtet.
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