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Zu heiß im Klassenraum:Wann gibt's eigentlich Hitzefrei?
30 Grad und Mathe? Keine leichte Kombination. Wann es Hitzefrei geben kann und warum Hitze uns müde macht, erfahrt ihr hier.
Puh, ist es momentan heiß! 🥵 In vielen Teilen Deutschlands gibt es gerade sehr hohe Temperaturen. Da fällt es oft schwer, sich zu konzentrieren. Warum das so ist und was dabei in eurem Körper passiert, erfahrt ihr im Video:
Hitzefrei-Regeln in den Bundesländern
Viele von euch fragen sich dann bestimmt: Gibt's heute Hitzefrei? Die Antwort hängt davon ab, wo ihr zur Schule geht. Hitzefrei ist nicht überall gleich geregelt. In der Tabelle könnt ihr nachschauen, welche Regeln in eurem Bundesland gelten. Mit der Suchfunktion findet ihr euer Bundesland ganz schnell.
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Dieser Text wurde von Louisa geschrieben.
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