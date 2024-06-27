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Wettkampf vs. Wettbewerb:Bundesjugendspiele bald wieder strenger?
Krasser Leistungscheck oder lockeres Sportevent - Bundesjugendspiele sind ganz unterschiedlich, aber jeder kennt sie! Was haltet ihr davon: 🤩 oder 😵💫? Schreibt uns⬇️
Stoppuhr, Maßband raus - 3,2,1 .... los! Bis vor drei Jahren liefen die Bundesjugendspiele überall wie ein richtiger Wettkampf ab. Je nach Leistung, gab's eine bestimmte Anzahl von Punkten und danach die passende Urkunde dazu. Alles ziemlich streng - egal, ob Grundschule oder ältere Klassen. Doch dann hat sich etwas geändert:
Seit dem Schuljahr 2023/24 sind die Bundesjugendspiele an Grundschulen nur noch als WettBEWERB und nicht als WettKAMPF organisiert. Die Grundschülerinnen und Grundschüler werden bei den Bundesjugendspielen also anders bewertet. Es geht nicht mehr so stark um Leistung, sondern mehr darum, Spaß an Bewegung zu haben.
🗯️ Diskussion: Wettbewerb oder Wettkampf
Schon lange gibt es immer wieder Diskussionen über die Art der Bundesjugendspiele. Viele kritisieren, dass der Wettkampf zu hart sei und damit gerade für Kinder, die nicht so sportlich sind, eine besonders große Herausforderung. Andere wiederum sagen, der Wettbewerb sei zu locker, weil Kinder verlernen würden, Leistung zu bringen und mit Niederlagen umzugehen.
⏱️🔍 Bundesjugendspiele bald überall strenger?
Die Kultusminister der Bundesländer - also die Politikerinnen und Politiker, die sich in Deutschland um das Thema "Bildung" kümmern - haben nun beschlossen, dass in Zukunft wieder häufiger das Wettkampf-Modell gemacht werden darf. Konkret: Grundschulen dürfen nun wieder frei entscheiden, ob sie in der dritten und vierten Klasse den lockeren Wettbewerb oder doch den strengeren Wettkampf ausrichten wollen.
Seid ihr eher Team "Wettkampf" oder Team "Wettbewerb"? Wie läuft's an eurer Schule? Schreibt uns!
Diesen Text haben Simone und Johanna geschrieben.
Kommentare
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- Lili
Also ich finde es eigentlich gut dass man kein Wettkampf macht sondern ein Wettbewerb macht weil es ist einfach toll dass man Spaß haben kann und es macht mir ziemlich Spaß aber es gibt ja auch so andere die einfach so sagen nein wir mach ein Wettkampf es gibt nur Gewinner und Verlierer und ich finde das eigentlich nicht so toll und ich finde Logo eigentlich toll aber manche finden das halt nicht toll deswegen Bey🫠
- Paul Moritz
In meiner Schule [...] gibt es Wettbewerb, aber ich wäre für Wettkampf.
- Mirtschi
Ich finde den Wettbewerb besser weil es hier nicht den Druck zu den Pockalen oder Plätzen gibt so wie 1ste 2ten und 3te
- Michael
Ich finde das es ein Wettbewerb wird den wenn ein Wettkampf wäre könnten die Kinder traurig sein deshalb stimme zu Wettbewerb.