Mit einem Klick auf dem Ohr: Lieblingslieder kann man oft gar nicht genug hören. Mit jedem dieser Klicks verdienen viele Menschen Geld mit der Musik. logo! erklärt wer genau.

Wenn Musikerinnen und Musiker – wie LEA oder Mark Forster – einen Hit veröffentlichen, verdienen oft viele Menschen daran mit. Quelle: Frank Hammerschmidt/dpa; imago images | Future Image / Heusel, Nancy

Bis ein Lied im Radio, Internet oder bei Streaming-Diensten gehört werden kann, braucht es eine ganze Weile. Der Prozess von der Idee bis zum fertigen Song heißt Musikproduktion. Bei dieser Produktion durchläuft das Lied verschiedene Stationen. Bei jeder Station und auch nach der Veröffentlichung verdienen Menschen Geld. Sie arbeiten auf unterschiedliche Weise an der neuen Musik mit.

🎶 Von der Idee bis in eure Playlist

Die erste Idee Bevor ein Lied aufgenommen wird, braucht es eine Idee. Jemand schreibt den Text, denkt sich eine Melodie aus oder entwickelt Akkorde. Das können die Sängerinnen und Sänger selbst sein — oft helfen aber Songwriterinnen, Komponisten oder Texter mit. Wer an Text oder Musik mitarbeitet, kann später Geld verdienen, wenn das Lied gespielt wird. Das Lied wir produziert Im Musik-Studio wird aus der ersten Idee ein Lied. Die Sängerin oder der Sänger nimmt die Stimme über Mikrophone auf, Musikerinnen und Musiker spielen Instrumente ein, Produzentinnen und Produzenten bauen den Klang, auch Sound genannt. Sie überlegen zum Beispiel: Braucht das Lied mehr Bass oder klingt er besser mit anderen Intstrumenten? Die Technik: Alles wird gemischt Damit ein Lied gut klingt, arbeiten auch Tontechnikerinnen und Tontechniker daran. Sie sorgen dafür, dass Stimme, Instrumente und Rhythmus zusammenpassen. Danach wird das Lied oft noch einmal bearbeitet, damit es auf Kopfhörern, im Radio oder auf Lautsprechern überall gut klingt. Eine Firma hilft beim Veröffentlichen Viele Künstlerinnen und Künstler arbeiten mit einem Musiklabel zusammen. Dafür schließen sie einen Vertrag mit dem Label ab. Ein Label ist eine Firma, die Musik veröffentlicht und bekannt machen will. Es gibt zum Beispiel Geld für Studio, Musikvideo oder Werbung aus. Dafür bekommt das Label später in der Regel einen Teil der Einnahmen. Das Lied kommt auf die Plattformen Damit ihr das Lied hören könnt, muss es zu Streamingdiensten, Online-Shops oder manchmal auch ins Radio kommen. Darum kümmern sich Labels oder Vertriebsfirmen, die sich auf den Verkauf von Musik spezialisiert haben. Sie sorgen dafür, dass das Lied zum Beispiel in Musik-Apps auftaucht. Der Stream: Geld wird verteilt Wenn ihr ein Lied online streamt, verdient nicht nur die Person, die singt. Das Geld, das Streamingdienste durch Musik-Abos einnehmen, wird aufgeteilt: Ein Teil bleibt bei der Streamingplattform, ein Teil geht an das Label oder den Vertrieb, ein Teil an Künstlerinnen und Künstler und ein Teil an die Menschen, die das Lied geschrieben haben. Bei einem einzelnen Klick ist das meistens nur sehr wenig Geld. Radio, Filme und Werbung Ein Lied kann auch Geld einbringen, wenn es im Radio läuft, in einem Film vorkommt oder in einer Werbung benutzt wird. Dann müssen die Firmen oder Sender oft dafür bezahlen, dass sie das Lied verwenden dürfen. Konzerte und Fanartikel Viele Musikerinnen und Musiker verdienen auch Geld mit Konzerten, T-Shirts, Postern oder anderen Fanartikeln. Gerade weil einzelne Klicks online oft nur wenig Geld einbringen, sind Auftritte für viele Künstlerinnen und Künstler besonders wichtig.

Wer wie viel Geld bekommt, hängt von Verträgen in der Musikproduktion ab. Manche Künstlerinnen schreiben ihre Lieder selbst und verdienen deshalb an mehreren Stellen mit. Andere singen den Song nur ein und bekommen weniger Anteile. Deshalb kann man nicht für jedes Lied genau gleich sagen, wer wie viel verdient.

⭐ Taylor Swifts Weg zum Erfolg

Auch die Sängerin Taylor Swift unterschrieb zu Beginn ihrer Karriere einen Vertrag bei einer Musikfirma. Warum die Musikerin sich später gegen diesen Vertrag entschieden hat und warum sie gerade deshalb so viel Geld verdient, erfahrt ihr in dem Video:

Wie die Sängerin nur mit ihrer Musik zur Milliardärin geworden ist. 07.06.2026 | 1:37 min

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.