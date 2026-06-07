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Reich mit Musik: Wer an Lieblingsliedern Geld verdient

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Musikproduktion:Wer an eurem Lieblingslied Geld verdient

Mit einem Klick auf dem Ohr: Lieblingslieder kann man oft gar nicht genug hören. Mit jedem dieser Klicks verdienen viele Menschen Geld mit der Musik. logo! erklärt wer genau.

Sängerin Lea und Sänger Mark Forster; Euro-Zeichen; Fragezeichen

Wenn Musikerinnen und Musiker – wie LEA oder Mark Forster – einen Hit veröffentlichen, verdienen oft viele Menschen daran mit.

Quelle: Frank Hammerschmidt/dpa; imago images | Future Image / Heusel, Nancy

Bis ein Lied im Radio, Internet oder bei Streaming-Diensten gehört werden kann, braucht es eine ganze Weile. Der Prozess von der Idee bis zum fertigen Song heißt Musikproduktion. Bei dieser Produktion durchläuft das Lied verschiedene Stationen. Bei jeder Station und auch nach der Veröffentlichung verdienen Menschen Geld. Sie arbeiten auf unterschiedliche Weise an der neuen Musik mit.

🎶 Von der Idee bis in eure Playlist

Wer wie viel Geld bekommt, hängt von Verträgen in der Musikproduktion ab. Manche Künstlerinnen schreiben ihre Lieder selbst und verdienen deshalb an mehreren Stellen mit. Andere singen den Song nur ein und bekommen weniger Anteile. Deshalb kann man nicht für jedes Lied genau gleich sagen, wer wie viel verdient.

⭐ Taylor Swifts Weg zum Erfolg

Auch die Sängerin Taylor Swift unterschrieb zu Beginn ihrer Karriere einen Vertrag bei einer Musikfirma. Warum die Musikerin sich später gegen diesen Vertrag entschieden hat und warum sie gerade deshalb so viel Geld verdient, erfahrt ihr in dem Video:

Taylor Swift

Wie die Sängerin nur mit ihrer Musik zur Milliardärin geworden ist.

07.06.2026 | 1:37 min

Dieser Text wurde von Pauline geschrieben.

logo! hat am 07.06.2026 in der Sendung darüber berichtet.

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