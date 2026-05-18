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Forschende zum Wohl von Kindern:Das sollte sich in Deutschland ändern!
Nur Platz 25 von 37 erreicht Deutschland, wenn es um das Wohl von Kindern in den eher reichen Ländern der Welt geht. Warum das so ist und was sich ändern muss, erfahrt ihr hier. ⬇️
Wie geht es euch in Deutschland? Habt ihr alles was ihr braucht? Genug zu Essen, ein Kinderzimmer und Hefte für die Schule? Die Antwort auf diese Frage fällt sicherlich unterschiedlich aus. Denn Kindern in Deutschland geht es nicht überall gleich gut. Fachleute von der Organisation Unicef untersuchen dieses Thema seit einigen Jahren und schauen dabei immer wieder, wie es Kindern in wohlhabenden Ländern der Welt geht - also auch in Deutschland.
Deutschland landet auf den hinteren Plätzen!
Deutschland schafft es nur auf Platz 25 von 37 Ländern! Denn obwohl Deutschland insgesamt ein reiches Land ist, gibt es auch hier viele Familien mit wenig Geld. Und die haben es im Alltag oft schwerer. In diesem Video erklären wir noch mal genau, warum das so ist und wieso Deutschland nicht gut abschneidet:
Diese Verbesserungsvorschläge gibt es
Die Forscherinnen und Forscher schlagen verschiedene Dinge vor, damit sich die Lage in Deutschland für alle Kinder verbessert, zum Beispiel:
logo!:Gleiche Chancen für alle Schulkinder? Nope!Video1:34
logo!:Immer weniger Geld?Video1:37
logo!:Das macht das Kinderhilfswerk UNICEFVideo1:29
logo!:Was mit psychischer Gesundheit gemeint istVideo1:26
Dieser Text wurde von Caro geschrieben.