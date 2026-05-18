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Kindeswohl: Deutschland schneidet nicht gut ab

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Forschende zum Wohl von Kindern:Das sollte sich in Deutschland ändern!

Nur Platz 25 von 37 erreicht Deutschland, wenn es um das Wohl von Kindern in den eher reichen Ländern der Welt geht. Warum das so ist und was sich ändern muss, erfahrt ihr hier. ⬇️

Wie geht es euch in Deutschland? Habt ihr alles was ihr braucht? Genug zu Essen, ein Kinderzimmer und Hefte für die Schule? Die Antwort auf diese Frage fällt sicherlich unterschiedlich aus. Denn Kindern in Deutschland geht es nicht überall gleich gut. Fachleute von der Organisation Unicef untersuchen dieses Thema seit einigen Jahren und schauen dabei immer wieder, wie es Kindern in wohlhabenden Ländern der Welt geht - also auch in Deutschland.

Deutschland landet auf den hinteren Plätzen!

Kinder laufen auf einem Weg, alle tragen Rucksäcke und zwei strecken die Arme in die Luft. Darüber sind zwei gezeichnete Hände zu sehen und zwei Fragezeichen.

Weiter unten erfahrt ihr, was Fachleute fordern, damit es in Deutschland besser laufen könnte.

Quelle: imago/Addictive Stock; ZDF

Deutschland schafft es nur auf Platz 25 von 37 Ländern! Denn obwohl Deutschland insgesamt ein reiches Land ist, gibt es auch hier viele Familien mit wenig Geld. Und die haben es im Alltag oft schwerer. In diesem Video erklären wir noch mal genau, warum das so ist und wieso Deutschland nicht gut abschneidet:

Eine Grafik zeigt mehrere Figuren, zu lesen ist: Gesundheit, Bildung. Darunter ist ein Umriss von Deutschland und ein Ausrufezeichen zu sehen.

Hier erfahrt ihr Gründe, wieso es Kinder in Deutschland teils nicht leicht haben.

18.05.2026 | 1:35 min

Diese Verbesserungsvorschläge gibt es

Die Forscherinnen und Forscher schlagen verschiedene Dinge vor, damit sich die Lage in Deutschland für alle Kinder verbessert, zum Beispiel:

Hier erfahrt ihr mehr zum Thema:
  1. Familie; Ungerecht; Geld; sechs verschiedene Zeichnungen von Menschen

    logo!:Gleiche Chancen für alle Schulkinder? Nope!

    Video1:34
  2. Grafik ES Einkommensschere

    logo!:Immer weniger Geld?

    Video1:37
  3. ES UNICEF

    logo!:Das macht das Kinderhilfswerk UNICEF

    Video1:29
  4. Grafik Psychische Gesundheit

    logo!:Was mit psychischer Gesundheit gemeint ist

    Video1:26

Dieser Text wurde von Caro geschrieben.

logo! berichtet am 18.05.2026 in der Sendung und in dem Video "So geht es Kindern in Deutschland" darüber.

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