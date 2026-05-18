Nur Platz 25 von 37 erreicht Deutschland, wenn es um das Wohl von Kindern in den eher reichen Ländern der Welt geht. Warum das so ist und was sich ändern muss, erfahrt ihr hier. ⬇️

Das sollte sich in Deutschland ändern!

Wie geht es euch in Deutschland? Habt ihr alles was ihr braucht? Genug zu Essen, ein Kinderzimmer und Hefte für die Schule? Die Antwort auf diese Frage fällt sicherlich unterschiedlich aus. Denn Kindern in Deutschland geht es nicht überall gleich gut. Fachleute von der Organisation Unicef untersuchen dieses Thema seit einigen Jahren und schauen dabei immer wieder, wie es Kindern in wohlhabenden Ländern der Welt geht - also auch in Deutschland.

Deutschland landet auf den hinteren Plätzen!

Weiter unten erfahrt ihr, was Fachleute fordern, damit es in Deutschland besser laufen könnte. Quelle: imago/Addictive Stock; ZDF

Deutschland schafft es nur auf Platz 25 von 37 Ländern! Denn obwohl Deutschland insgesamt ein reiches Land ist, gibt es auch hier viele Familien mit wenig Geld. Und die haben es im Alltag oft schwerer. In diesem Video erklären wir noch mal genau, warum das so ist und wieso Deutschland nicht gut abschneidet:

Hier erfahrt ihr Gründe, wieso es Kinder in Deutschland teils nicht leicht haben. 18.05.2026 | 1:35 min

Diese Verbesserungsvorschläge gibt es

Die Forscherinnen und Forscher schlagen verschiedene Dinge vor, damit sich die Lage in Deutschland für alle Kinder verbessert, zum Beispiel:

📃 Pläne gegen Kinderarmut Kinder und Familien, die wenig Geld haben, sollen finanziell besser unterstützt werden. Dazu gehört auch, dass vor allem Orte, die Kinder am meisten brauchen, Geld bekommen - das sind zum Beispiel Schulen und Kitas. 🏫 Orte für Kinder verbessern Alle Kinder sollen die wichtigsten Dinge haben, die sie brauchen. Dazu gehören beispielsweise gut ausgestattete Schulen mit bezahlbarem Mittagessen und Spielplätze - auch in Stadtteilen, in denen Familien mit wenig Geld leben. Darauf soll die Politik achten. 🗣️ Kinder sollen mehr mitreden dürfen 03.05.2024 | 1:36 min Politiker und Politikerinnen sollen mehr auf die Meinung von Kindern hören und darauf, was sie sich wünschen. Das heißt: Kinder sollen mehr mitreden und entscheiden dürfen.



Außerdem würde es helfen, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz stehen würden. Das ist noch nicht der Fall. Warum das wichtig wäre, erklären wir oben im Video.

Hier erfahrt ihr mehr zum Thema:

7 Ideen, was dagegen helfen kann : Das Problem Kinderarmut 7 Ideen, was dagegen getan werden sollte.

Dieser Text wurde von Caro geschrieben.