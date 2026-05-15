logo!: So könnt ihr beim ESC mitreden!

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Eurovision Song Contest:So könnt ihr mitreden!
Welche Länder ausgeschlossen sind, warum es Proteste gibt und welche Länder am meisten gewonnen und verloren haben - 5 Fakten über den ESC.
Na, habt ihr für Samstag schon was vor? Ja, genau, da ist das große Finale des Eurovision Song Contests 2026, dem größten Musikwettbewerb der Welt. 35 Länder treten mit ihren Liedern in Wien gegeneinander an. Wer gewinnt, darüber dürfen die Zuschauenden und eine Jury abstimmen. Aber was, einige Länder wollen nicht mitmachen? Und hat Deutschland jemals schon mal gewonnen? Wir haben für euch fünf Fakten, um beim Thema ESC mitreden zu können:
Diesen Text hat Meike geschrieben.
logo! hat am 15.05.2026 in der Sendung um 19.25 Uhr darüber berichtet.
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