logo!: So könnt ihr beim ESC mitreden!

Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 wurde Russland vom ESC ausgeschlossen. Die EBU, ein Zusammenschluss verschiedener Fernseh-, und Radiosender aus Europa, die den ESC organisiert, will so ihren Protest gegen diesen Krieg zeigen. Die russischen Radio- und Fernsehsender sind daraufhin aus der EBU ausgetreten.



Belarus ist ebenfalls vom ESC ausgeschlossen und zwar seit 2021. Der Text des Liedes, mit dem Belarus damals antreten wollte, verstieß laut EBU gegen die ESC-Regeln. Das Lied damals konnte man nämlich als Werbung für die Regierung verstehen und als Aufruf gegen die damaligen Proteste im Land. In den Liedern beim ESC darf es aber nicht um Politik gehen.