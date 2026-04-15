Wenn's blitzt:Blitzermarathon vor Schulen

An meinem Gymnasium ist um 13 Uhr oft sehr viel los. Alle Eltern (vor allem die Eltern von den 5.Klässlern) holen ihre Kinder ab und dann entsteht Stau und alles ist zugeparkt. Ich selbst bin in der 6. Klasse und habe am Montag erst um 14:15 Uhr Schule aus. Da ist dann nicht mehr so viel los. Ich fahre immer mit dem Fhrrad zur Schule und komme dann manchmal nur schwer durch