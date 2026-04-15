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Wenn's blitzt:Blitzermarathon vor Schulen
📸 Diese Woche wird auf Deutschlands Straßen besonders genau hingeschaut: Beim sogenannten Blitzermarathon kontrolliert die Polizei verstärkt die Geschwindigkeit von Autos.
Ist vor eurer Schule auch so viel los?
Schreibt es uns hier 👇
logo! hat am 15.04.2026 in der Sendung darüber berichtet.
Kommentare
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24 Kommentare
- Freitag der 13
Bei meiner Schule muss ich nur den Berg runter laufen ☺️
- Hannah
Bei mir vor der Schule ist morgens und nach der Schule immer voll viel Verkehr.
- Charlotte
An meinem Gymnasium ist um 13 Uhr oft sehr viel los. Alle Eltern (vor allem die Eltern von den 5.Klässlern) holen ihre Kinder ab und dann entsteht Stau und alles ist zugeparkt. Ich selbst bin in der 6. Klasse und habe am Montag erst um 14:15 Uhr Schule aus. Da ist dann nicht mehr so viel los. Ich fahre immer mit dem Fhrrad zur Schule und komme dann manchmal nur schwer durch
- Siop
An unserer Schule ist nicht viel verkehr. Aber am letzten Schultag vor den Ferien ist nach dem Unterrich etwas mehr los, aber auch nicht sonderlich viel.