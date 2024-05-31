Habt ihr richtig tolle Nachbarn? Vielleicht sogar Nachbarskinder mit denen ihr befreundet seid? Oder wohnt jemand nebenan, der oder die euch immer freundlich grüßt? Dann ist der heutige Tag genau richtig, um diesen Leuten Danke zu sagen. Danke für die tolle Nachbarschaft! Das könnt ihr auch hier in den Kommentaren machen. Schreibt uns, warum eure Nachbarn die besten sind.