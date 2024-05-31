logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Tag der Nachbarn:Warum sind eure Nachbarn die Besten?
Am 31. Mai ist der Tag der Nachbarn. Überall in Deutschland gibt es Aktionen und Projekte für die Nachbarschaft. Was mögt ihr an euren Nachbarn?
Habt ihr richtig tolle Nachbarn? Vielleicht sogar Nachbarskinder mit denen ihr befreundet seid? Oder wohnt jemand nebenan, der oder die euch immer freundlich grüßt? Dann ist der heutige Tag genau richtig, um diesen Leuten Danke zu sagen. Danke für die tolle Nachbarschaft! Das könnt ihr auch hier in den Kommentaren machen. Schreibt uns, warum eure Nachbarn die besten sind.
Heute ist nämlich der Tag der Nachbarn! Überall in Deutschland gibt es Aktionen, die die Gemeinschaft stärken sollen. Zum Beispiel gemeinsame Spiele, Spaziergänge oder Bücherbasare.
Hier findet ihr die Aktionen in eurer Nähe und weitere Ideen für gemeinsame Projekte! Schaut es euch gemeinsam mit euren Eltern an:
Warum sind eure Nachbarn die Allerbesten?
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.