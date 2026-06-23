Kleiderordnung bei Hitze an Schulen: Was denkt ihr?

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Kleidungsregeln an Schulen:Wie findet ihr Kleiderordnung bei Hitze?
Es ist jedes Jahr dasselbe – sobald der Sommer da ist und es draußen warm wird, geht die Diskussion los: Mit welcher Kleidung dürfen Schülerinnen und Schüler zur Schule kommen?
Kommentiert mal unten, wie ist das bei euch an der Schule? Gibt es eine Kleiderordnung? Und wie ist das bei Hitze? ⬇️
Mehr dazu
logo!:Kleiderordnung an Schulen – ja oder nein?!Video12:00
logo!:Wann gibt's eigentlich Hitzefrei?mit Video1:32
Kommentare
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5 Kommentare
- phini
ich finde es sehr komisch weil jeder sich so kleiden soll wie er will
- L...
Bei uns an der Schule gibt es zum Glück keine Kleiderordnung. Und ich finde es nicht ok wenn Erwachsene darüber entscheiden dürfen was wir anziehen. Jeder sollte das tragen dürfen was er/sie tragen will, man soll sich ja in der Schule wohlfühlen und nicht unwohl, weil man Kleidung anhatt die man sonst nicht gerne trägt.
- Aljoka
Ich finde eine Kleiderordnung nicht angemessen, denn jeder sollte tragen worin man sich wohlfühlt. Sei es Bauchfrei oder kurze Shorts. Außerdem ist es nicht angemessen bei so hohen Temperaturen kürzere Kleidung zu verbieten, da es sonst nicht bei so hohen Temperaturen auszuhalten ist. Es werden dieses Wochenende ja sogar schon Temperaturrekorde gebrochen. Eine bessere Maßnahme gegen die Hitze wäre verkürzter Unterricht damit man sich nicht so lange konzentrieren muss.
- Fia Summer 🎀🌸🌺
Ich finde das nicht gut weil lass mich dich tragen was ich will so häääää aber jetzt halt auch nicht so mit Bikini Oberteil