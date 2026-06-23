Kleiderordnung bei Hitze an Schulen: Was denkt ihr?

Ich finde eine Kleiderordnung nicht angemessen, denn jeder sollte tragen worin man sich wohlfühlt. Sei es Bauchfrei oder kurze Shorts. Außerdem ist es nicht angemessen bei so hohen Temperaturen kürzere Kleidung zu verbieten, da es sonst nicht bei so hohen Temperaturen auszuhalten ist. Es werden dieses Wochenende ja sogar schon Temperaturrekorde gebrochen. Eine bessere Maßnahme gegen die Hitze wäre verkürzter Unterricht damit man sich nicht so lange konzentrieren muss.