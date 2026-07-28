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Jugendwort des Jahres:Richtig gute Käse, 67, ... was wirds?
Hier erfahrt ihr, welche zehn Wörter es in die engere Auswahl geschafft haben. Kommentiert ganz unten, welches ihr am besten findet! ⬇️✍️
Jedes Jahr wird das Jugendwort des Jahres gekürt. Bis das feststeht, vergehen einige Monate. Für dieses Jahr steht schon mal die Top 10 fest! Welche Ausdrücke es dort reingeschafft haben, erfahrt ihr unten. Aber zuerst: Wie läuft die Abstimmung eigentlich ab? Und wie geht es weiter? Maral erklärts euch kurz und knapp in diesem Video:
Das sind die Top 10:
Mehr zur Geschichte des Jugendworts und welche früher mal gewonnen haben, erfahrt ihr in diesem Video:
logo! berichet in dem Video "Jugendwort des Jahres - So läuft die Abstimmung ab!" und in der Sendung vom 28.07.2026 darüber.
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