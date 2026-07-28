Jedes Jahr wird das Jugendwort des Jahres gekürt. Bis das feststeht, vergehen einige Monate. Für dieses Jahr steht schon mal die Top 10 fest! Welche Ausdrücke es dort reingeschafft haben, erfahrt ihr unten. Aber zuerst: Wie läuft die Abstimmung eigentlich ab? Und wie geht es weiter? Maral erklärts euch kurz und knapp in diesem Video: