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Freundschaft: Darum sind euch eure Freunde wichtig

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Tag der Freundschaft:Darum sind euch eure Freunde wichtig

Eine Collage zeigt auf rot, gelbem Hintergrund vier Freunde die nach unten in die Kamera gucken, daneben ein lachender Smiley und ein Herz.

Heute wird gefeiert! Und zwar alle Freunde auf dieser Welt! 🥳 Der 30. Juli ist nämlich der Freundschaft gewidmet. Wir haben uns mal umgehört, warum euch eure Freunde wichtig sind.

Kommentiert ganz unten und erzählt uns, warum euch eure Freunde wichtig sind! ✍️

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Ein Tag für alle Freunde
:Tag der Freundschaft

Er soll daran erinnern, wie wichtig Freundinnen und Freunde sind.
mit Video1:30
Drei Mädchen umarmen sich und haben Skateboards in den Händen.

Wusstet ihr, dass diese Berühmtheiten befreundet sind? Klickt euch durch!

Olivia Rodrigo und Conan Gray
Jamal Musiala und Florian Wirtz bejubeln ein Tor gegen Schottland bei der EM 2024
Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar
Die sechs Paw-Patrol Hunde in Uniform
Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf
Harry, Hermine und Ron
Bibi und Tina
Biene Maja und Willi
Selena Gomez und Taylor Swift
Die Maus und der Elefant
Ernie und Bert

Olivia Rodrigo und Conan Gray

Die Sängerin Olivia Rodrigo und der Sänger Conan Gray sind eng befreundet. Die beiden verbindet die Liebe zur Musik - und auf der Bühne standen sie auch schon gemeinsam!

Quelle: IMAGO / Starface

Kommentare

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2 Kommentare
  • NeuerYamalRonaldoFan
    Mir ist Freundschaft sehr wichtig, weil ich früher in der Grundschule so viiiiiiiieeeeeeeeeelllllleeeeeeeeee Freunde hatte. Jetzt in der Gymnasiumzeit habe ich nur 2 Freunde, die aber auch nicht so viel mit mir hängen. Sie haben auch nicht diese Hobbys die ich gerne mache. Ich bin gerne auf dem Fußballplatz und sie in der Cafeteria. Deshalb ist es mir wichtig einige Freunde zu haben.
  • Schorsch
    Mit Freunde kann man viel Reden 👍🙂 ich finde es cool dass ihr das Bild Paw Patrol ausgesucht habt weil ich mag Paw Patrol und freue mich wenn das im Kino kommt👍😃