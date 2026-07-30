Ein Tag für alle Freunde:Tag der Freundschaft
Er soll daran erinnern, wie wichtig Freundinnen und Freunde sind.
mit Video1:30
Heute wird gefeiert! Und zwar alle Freunde auf dieser Welt! 🥳 Der 30. Juli ist nämlich der Freundschaft gewidmet. Wir haben uns mal umgehört, warum euch eure Freunde wichtig sind.
Kommentiert ganz unten und erzählt uns, warum euch eure Freunde wichtig sind! ✍️
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Mir ist Freundschaft sehr wichtig, weil ich früher in der Grundschule so viiiiiiiieeeeeeeeeelllllleeeeeeeeee Freunde hatte. Jetzt in der Gymnasiumzeit habe ich nur 2 Freunde, die aber auch nicht so viel mit mir hängen. Sie haben auch nicht diese Hobbys die ich gerne mache. Ich bin gerne auf dem Fußballplatz und sie in der Cafeteria. Deshalb ist es mir wichtig einige Freunde zu haben.
Mit Freunde kann man viel Reden 👍🙂 ich finde es cool dass ihr das Bild Paw Patrol ausgesucht habt weil ich mag Paw Patrol und freue mich wenn das im Kino kommt👍😃