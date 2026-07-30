Mir ist Freundschaft sehr wichtig, weil ich früher in der Grundschule so viiiiiiiieeeeeeeeeelllllleeeeeeeeee Freunde hatte. Jetzt in der Gymnasiumzeit habe ich nur 2 Freunde, die aber auch nicht so viel mit mir hängen. Sie haben auch nicht diese Hobbys die ich gerne mache. Ich bin gerne auf dem Fußballplatz und sie in der Cafeteria. Deshalb ist es mir wichtig einige Freunde zu haben.