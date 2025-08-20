logo!: Das ist der Sommerhit des Jahres!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Lalalala ...:Das ist der Sommerhit des Jahres!
Der Song ist aus einem Film und erobert gerade die Charts – jetzt ist er auch noch zum Sommerhit des Jahres ernannt worden. Das macht ihn besonders.
Hängt bei euch in den letzten Wochen auch ein bestimmter Song in eurem Hirn fest? 🎶 Vielleicht ist es ja der offizielle Sommerhit 2025: der Song "Golden" von der Band HUNTR/X. Musikexperten haben ihn nun dazu ernannt.
Warum das etwas besonderes ist:
▶ Es ist der erste nicht-deutsche Song seit vier Jahren, der den Titel bekommt.
▶ Zum ersten Mal wurde ein K-Pop-Song Sommerhit.
▶ Und die Band, die den Mega-Hit singt, gibt es gar nicht.
▶ Zum ersten Mal wurde ein K-Pop-Song Sommerhit.
▶ Und die Band, die den Mega-Hit singt, gibt es gar nicht.
So sieht die Band HUNTR/X aus dem Film "KPop Demon Hunters" aus.
Quelle: ©2025 Netflix/dpa
Die K-Pop-Girlgroup HUNTR/X gibt es nämlich nur in einem Film. Dort performen sie den Song. Die echten Sängerinnen heißen: Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami. Der Song ist auf Englisch und Koreanisch - und wurde bereits etwa 30 Millionen Mal im Internet abgespielt. Auf Tiktok gehen Tanzvideos mit dem Lied viral.
K-Pop ist eine Abkürzung für "Korean Pop" – also Popmusik aus dem Land Südkorea. Die Stars machen nicht nur Musik, sondern tanzen auch komplizierte Choreografien dazu – oft in bunten Outfits und mit aufwendigen Shows.
So wird ein Lied zum Sommerhit
Die Musikexperten und -expertinnen von GfK Entertainment schauen für ihre Wahl genau hin: Welche Songs sind auf Platz 1 in den Charts? Welche werden oft im Internet oder im Radio gespielt?
Außerdem muss ein Sommerhit das hier haben:
✅ Eine Melodie, die gute Laune macht.
✅ Einen Text, den man leicht mitsingen kann.
✅ Eine Melodie, die Lust zum Tanzen macht! 🎧💃
Außerdem muss ein Sommerhit das hier haben:
✅ Eine Melodie, die gute Laune macht.
✅ Einen Text, den man leicht mitsingen kann.
✅ Eine Melodie, die Lust zum Tanzen macht! 🎧💃
Wie findet ihr den Song "Golden"? Habt ihr einen anderen Lieblings-Sommerhit? Welches Lied geht euch nicht aus dem Kopf?
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
115 Kommentare
- Amber
Ich bin so ein riesen Fan aber golden ist nd mein fav✨
- Swiftie 2.0
Ich liebe Taylor Swift ich liebe alle ihre Songs 🤩 sie ist mein größtes Vorbild! Aber mein Sommerhit ist von ihr und zwar Betty aus ihrem Album Folklore und cruel Summer auf dem Album Lover! Bye 🤸🏼♀️🫧💚🌈🫶🏼
- Cupcake 🧁
Ich habe den Film schon gekuckt und warum ich den so schön Wind ist das , es ist einfach die Idee Jägerinnen beseitigen Dämonen mit Musik 🎶 und auch süß 🥰 wie sich Juni sich so für Rumi eingesetzt hat! Bye ✌🏼
- Emo
Ich liebe alle Lieder außer your idol aber am meisten mag ich Takedown