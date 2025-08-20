logo!: Das ist der Sommerhit des Jahres!

Der Song ist aus einem Film und erobert gerade die Charts – jetzt ist er auch noch zum Sommerhit des Jahres ernannt worden. Das macht ihn besonders.

Hängt bei euch in den letzten Wochen auch ein bestimmter Song in eurem Hirn fest? 🎶 Vielleicht ist es ja der offizielle Sommerhit 2025: der Song "Golden" von der Band HUNTR/X. Musikexperten haben ihn nun dazu ernannt.

Warum das etwas besonderes ist:

▶ Es ist der erste nicht-deutsche Song seit vier Jahren, der den Titel bekommt.

▶ Zum ersten Mal wurde ein K-Pop-Song Sommerhit.

▶ Und die Band, die den Mega-Hit singt, gibt es gar nicht.

So sieht die Band HUNTR/X aus dem Film "KPop Demon Hunters" aus. Quelle: ©2025 Netflix/dpa

Die K-Pop-Girlgroup HUNTR/X gibt es nämlich nur in einem Film. Dort performen sie den Song. Die echten Sängerinnen heißen: Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami. Der Song ist auf Englisch und Koreanisch - und wurde bereits etwa 30 Millionen Mal im Internet abgespielt. Auf Tiktok gehen Tanzvideos mit dem Lied viral.

Was K-Pop ist K-Pop ist eine Abkürzung für "Korean Pop" – also Popmusik aus dem Land Südkorea. Die Stars machen nicht nur Musik, sondern tanzen auch komplizierte Choreografien dazu – oft in bunten Outfits und mit aufwendigen Shows.

So wird ein Lied zum Sommerhit

Die Musikexperten und -expertinnen von GfK Entertainment schauen für ihre Wahl genau hin: Welche Songs sind auf Platz 1 in den Charts? Welche werden oft im Internet oder im Radio gespielt?



Außerdem muss ein Sommerhit das hier haben:

✅ Eine Melodie, die gute Laune macht.

✅ Einen Text, den man leicht mitsingen kann.

✅ Eine Melodie, die Lust zum Tanzen macht! 🎧💃