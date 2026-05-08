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Abiturprüfungen:Spicken: Was euch dabei droht
Schummeln im Abi?! Schlechte Idee. 😬 Wer beim Spicken erwischt wird, kann richtig Probleme bekommen – sogar durchs komplette Abi fallen. Was euch dabei droht, erklären wir! ⬇️
Wie sind die Regeln an eurer Schule und seid ihr schon mal beim Spicken erwischt worden? Kommentiert ganz unten! ✍️
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