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Spicken in der Abiturprüfung: Diese Folgen drohen

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Abiturprüfungen:Spicken: Was euch dabei droht

Schummeln im Abi?! Schlechte Idee. 😬 Wer beim Spicken erwischt wird, kann richtig Probleme bekommen – sogar durchs komplette Abi fallen. Was euch dabei droht, erklären wir! ⬇️

Spicken im Abi

Warum ihr das lieber lassen solltet.

08.05.2026 | 0:55 min

Wie sind die Regeln an eurer Schule und seid ihr schon mal beim Spicken erwischt worden? Kommentiert ganz unten! ✍️

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