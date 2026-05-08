Spicken in der Abiturprüfung: Diese Folgen drohen

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Abiturprüfungen : Spicken: Was euch dabei droht 08.05.2026 | 17:24 Schummeln im Abi?! Schlechte Idee. 😬 Wer beim Spicken erwischt wird, kann richtig Probleme bekommen – sogar durchs komplette Abi fallen. Was euch dabei droht, erklären wir! ⬇️

Warum ihr das lieber lassen solltet. 08.05.2026 | 0:55 min Wie sind die Regeln an eurer Schule und seid ihr schon mal beim Spicken erwischt worden? Kommentiert ganz unten! ✍️