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Laute Musik und Co.:Das macht Lärm mit unseren Ohren
Laut WHO könnten bis 2050 auf der ganzen Welt ungefähr 2,5 Milliarden Menschen von Hörverlust betroffen sein! Was Lärm damit zu tun hat, erfahrt ihr hier.
Das könnt ihr tun, um euch vor Lärm zu schützen:
➡️ Lautstärke checken! Laute Musik kann Spaß machen, aber wenn ihr nichts anderes mehr um euch herum hört, ist es zu laut. Dreht lieber ein Stück runter. Und an alle, die gerne Kopfhörer tragen: Nutzt am besten Noise Cancelling. Dann hört ihr den Lärm um euch herum nicht und müsst die Lautstärke nicht so weit aufdrehen.
➡️ Hört nicht zu viel gleichzeitig! Musik und Gespräche zusammen sind nicht gut fürs Gehör. Schaltet also lieber die Musik aus, wenn ihr euch unterhaltet.
➡️ Gönnt euren Ohren auch mal eine Pause! Keine Musik, kein Lärm. Klingt unspektakulär, kann aber euren Ohren richtig guttun.
Habt ihr noch mehr Tipps? Schreibt es ganz unten in die Kommentare!
Kommentare
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- hi
Ich gehe auch oft einfach woanders hin, wenn es zu laut wird zum Beispiel gehe ich in einen anderen Raum oder wenn ich ganz meine Ruhe brauche gehe ich im Wald und in den Feldern spazieren. Dann hört man nur Tiere