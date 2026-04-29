Das passiert im Körper, wenn es zu laut ist

Laut WHO könnten bis 2050 auf der ganzen Welt ungefähr 2,5 Milliarden Menschen von Hörverlust betroffen sein! Was Lärm damit zu tun hat, erfahrt ihr hier.

Was Lärm mit unseren Ohren macht, erklärt Debbie! ⬆️ 29.04.2026 | 1:05 min

Das könnt ihr tun, um euch vor Lärm zu schützen:

➡️ Lautstärke checken! Laute Musik kann Spaß machen, aber wenn ihr nichts anderes mehr um euch herum hört, ist es zu laut. Dreht lieber ein Stück runter. Und an alle, die gerne Kopfhörer tragen: Nutzt am besten Noise Cancelling. Dann hört ihr den Lärm um euch herum nicht und müsst die Lautstärke nicht so weit aufdrehen.

➡️ Hört nicht zu viel gleichzeitig! Musik und Gespräche zusammen sind nicht gut fürs Gehör. Schaltet also lieber die Musik aus, wenn ihr euch unterhaltet.

➡️ Gönnt euren Ohren auch mal eine Pause! Keine Musik, kein Lärm. Klingt unspektakulär, kann aber euren Ohren richtig guttun.