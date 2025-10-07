  3. Suche

logo!: Influencer-Taskforce - worum geht`s?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Influencer in Trouble?:Ermittlungen gegen Influencer?!

Die Aufschrift Influencer-Taskforce - worum geht's? und Johanna.

Wer auf Social Media Geld verdient, zum Beispiel durch Werbung für Produkte, muss Steuern zahlen. Haben das manche Influencer und Influencerinnen bewusst nicht gemacht?

Folgt ihr vielen Influencerinnen und Influencern auf Social Media? Habt ihr schon mal Produkte gekauft, die sie empfohlen haben? Kommentiert unten!

Mehr zum Thema

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

0 Kommentare