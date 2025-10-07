1:34 min
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Influencer in Trouble?:Ermittlungen gegen Influencer?!
Wer auf Social Media Geld verdient, zum Beispiel durch Werbung für Produkte, muss Steuern zahlen. Haben das manche Influencer und Influencerinnen bewusst nicht gemacht?
Folgt ihr vielen Influencerinnen und Influencern auf Social Media? Habt ihr schon mal Produkte gekauft, die sie empfohlen haben? Kommentiert unten!
