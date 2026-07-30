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Gefahren beim Schwimmen - darauf solltet ihr achten!

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Mehr Badeunfälle:Darauf solltet ihr beim Schwimmen achten!

Im Juni sind so viele Menschen ertrunken wie in keinem Juni seit über 20 Jahren mehr! Auf welche Gefahren ihr beim Baden besonders achten solltet, haben wir zusammengefasst. ⬇️

Eine Collage zeigt im hintergrund ein Foto von einem Fluss und einem Schiff mit blauem Himmel und Wolken, davor steht eine Frau, die auf einen Text vor gelbem Hintergrund zeigt, dort steht: 3 unterschätzte Risiken beim Baden.

Worauf ihr selbst als gute Schwimmer und Schwimmerinnen beim Baden achten solltet, erklärt euch Johanna im Video!

30.07.2026 | 1:06 min

Warum ertrinken mehr junge Männer?

Auffällig ist: Unter den jungen Badetoten waren ausschließlich Männer. Fachleute vermuten, dass Männer ihre eigenen Fähigkeiten häufiger überschätzen und dadurch eher Risiken eingehen. Auch Gruppendruck und der Wunsch, sich etwas zu beweisen, können eine Rolle spielen. Dazu sagte die DLRG-Präsidentin kürzlich:

Es gibt im Badesee keinen Preis zu gewinnen - aber das Leben zu verlieren.

Ute Vogt