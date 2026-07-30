Worauf ihr selbst als gute Schwimmer und Schwimmerinnen beim Baden achten solltet, erklärt euch Johanna im Video!

Warum ertrinken mehr junge Männer?

Auffällig ist: Unter den jungen Badetoten waren ausschließlich Männer. Fachleute vermuten, dass Männer ihre eigenen Fähigkeiten häufiger überschätzen und dadurch eher Risiken eingehen. Auch Gruppendruck und der Wunsch, sich etwas zu beweisen, können eine Rolle spielen. Dazu sagte die DLRG-Präsidentin kürzlich: