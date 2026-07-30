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Mehr Badeunfälle:Darauf solltet ihr beim Schwimmen achten!
Im Juni sind so viele Menschen ertrunken wie in keinem Juni seit über 20 Jahren mehr! Auf welche Gefahren ihr beim Baden besonders achten solltet, haben wir zusammengefasst. ⬇️
Warum ertrinken mehr junge Männer?
Auffällig ist: Unter den jungen Badetoten waren ausschließlich Männer. Fachleute vermuten, dass Männer ihre eigenen Fähigkeiten häufiger überschätzen und dadurch eher Risiken eingehen. Auch Gruppendruck und der Wunsch, sich etwas zu beweisen, können eine Rolle spielen. Dazu sagte die DLRG-Präsidentin kürzlich: