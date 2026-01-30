  3. Suche

Influencer-Werbung für ungesundes Zeug verbieten?!

Ungesunde Lebensmittel::Influencer-Werbung DAFÜR verbieten?

Auf Social Media machen Influencer immer wieder Werbung für ungesunde Lebensmittel und beeinflussen damit unser Essverhalten. Das Video erklärt, warum manche ein Verbot fordern.

Die Verbraucherzentrale fordert ein Verbot!

30.01.2026 | 0:56 min

Macht das was mit euch, wenn Influencerinnen und Influencer ungesundes Zeug hypen? Oder lasst ihr euch davon gar nicht beeindrucken?

