Influencer-Werbung für ungesundes Zeug verbieten?!

Ungesunde Lebensmittel: : Influencer-Werbung DAFÜR verbieten? 30.01.2026 | 17:00 Auf Social Media machen Influencer immer wieder Werbung für ungesunde Lebensmittel und beeinflussen damit unser Essverhalten. Das Video erklärt, warum manche ein Verbot fordern.

Die Verbraucherzentrale fordert ein Verbot! 30.01.2026 | 0:56 min Macht das was mit euch, wenn Influencerinnen und Influencer ungesundes Zeug hypen? Oder lasst ihr euch davon gar nicht beeindrucken?