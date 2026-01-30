logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Ungesunde Lebensmittel::Influencer-Werbung DAFÜR verbieten?
Auf Social Media machen Influencer immer wieder Werbung für ungesunde Lebensmittel und beeinflussen damit unser Essverhalten. Das Video erklärt, warum manche ein Verbot fordern.
Macht das was mit euch, wenn Influencerinnen und Influencer ungesundes Zeug hypen? Oder lasst ihr euch davon gar nicht beeindrucken?
