logo!: Fake-Tipps von Healthfluencern

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Mehr Marketing als Medizin:Fake-Tipps von Healthfluencern
In den Sozialen Netzwerken geben viele Gesundheits-Influencer Tipps zu Medizin und Gesundheit. Lara erklärt euch, wie ihr Quatsch erkennen könnt.
Diese Health-Tipps sind gefährlich!22.10.2025 | 1:16 min
Habt ihr solche Videos auch schon auf den sozialen Medien gesehen? Schreibt uns gerne in den Kommentaren!
- 1:32 min
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
0 Kommentare