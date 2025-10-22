logo!: Fake-Tipps von Healthfluencern

Mehr Marketing als Medizin : Fake-Tipps von Healthfluencern 22.10.2025 | 17:00 In den Sozialen Netzwerken geben viele Gesundheits-Influencer Tipps zu Medizin und Gesundheit. Lara erklärt euch, wie ihr Quatsch erkennen könnt.

Diese Health-Tipps sind gefährlich! 22.10.2025 | 1:16 min Habt ihr solche Videos auch schon auf den sozialen Medien gesehen? Schreibt uns gerne in den Kommentaren!