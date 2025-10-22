  3. Suche

logo!: Fake-Tipps von Healthfluencern

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Mehr Marketing als Medizin:Fake-Tipps von Healthfluencern

In den Sozialen Netzwerken geben viele Gesundheits-Influencer Tipps zu Medizin und Gesundheit. Lara erklärt euch, wie ihr Quatsch erkennen könnt.

logo!: Healthfluencer
Diese Health-Tipps sind gefährlich!22.10.2025 | 1:16 min

Habt ihr solche Videos auch schon auf den sozialen Medien gesehen? Schreibt uns gerne in den Kommentaren!

