logo!: Falschnachrichten erkennen

Manchmal hat man ja gar keine Lust oder keine Zeit, sich so genau mit einem Video zu beschäftigen. Wenn das so ist, könnt ihr offizielle Faktenchecker nutzen, die euch dabei helfen zu verstehen, was stimmt und was nicht. Faktenchecker sind zum Beispiel Journalisten und Journalistinnen, die Behauptungen oder Videos überprüfen und herausfinden, ob sie echt sind. Bekannte Faktenchecker sind zum Beispiel: -Faktenfinder, BR-Faktenfuchs, Correctiv, dpa-Facktencheck und ZDFheutecheck.