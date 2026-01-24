  3. Suche

Haustiere im Bett - ja oder nein?

Geht oder geht gar nicht?:Haustiere im Bett?!

Etwa jeder dritte Hund und jede dritte Katze darf in Deutschland mit ins Bett. Super eklig oder super cool? logo! erklärt die Vor- und Nachteile.

Haustiere im Bett?! Im Video erfahrt ihr, was dafür und was dagegen spricht.

24.01.2026 | 1:00 min

Wie sieht’s bei euch aus? Dürfen eure Haustiere mit ins Bett oder nicht? Schreibt’s uns mal unten in die Kommentare!

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

3 Kommentare
  • Lola
    Meine Katze darf wann sie will in mein Bett amliebsten schläft sie den ganzen tag darauf
  • Smiley😄
    Ich finde es teilweise eklig aber auch irgendwie Kuschelig.
  • emi
    Mein Hund darf mit in ein Bett!!!