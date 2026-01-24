logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Geht oder geht gar nicht?:Haustiere im Bett?!
Etwa jeder dritte Hund und jede dritte Katze darf in Deutschland mit ins Bett. Super eklig oder super cool? logo! erklärt die Vor- und Nachteile.
Wie sieht’s bei euch aus? Dürfen eure Haustiere mit ins Bett oder nicht? Schreibt’s uns mal unten in die Kommentare!
- Lola
Meine Katze darf wann sie will in mein Bett amliebsten schläft sie den ganzen tag darauf
- Smiley😄
Ich finde es teilweise eklig aber auch irgendwie Kuschelig.
- emi
Mein Hund darf mit in ein Bett!!!