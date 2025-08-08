Warum auch Deutschland ein Problem mit Straßenkatzen hat

Wenn ihr eine Katze entdeckt, die kein Halsband und keine Nummer im Ohr hat, die hungrig und krank aussieht (zum Beispiel Würmer oder verklebte Augen hat), dann ruft am besten das Ordnungsamt oder einen Tierschutzverein in eurer Nähe an. Die Helfer können dann versuchen, das Tier einzufangen, um mit ihm zum Tierarzt gehen, damit es behandelt und auch kastriert wird. Straßenkatzen einfach nur zu füttern, aber sich nicht darum zu kümmern, dass sie kastriert werden, davon raten Tierschützer ab. Denn so sorgt man nur dafür, dass die Straßenkatzen sich immer weiter vermehren.