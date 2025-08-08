Warum auch Deutschland ein Problem mit Straßenkatzen hat

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Heute ist Weltkatzentag::Warum viele Katzen auf der Straße leben
von Linda geschrieben
Und was ihr tun könnt, wenn ihr eine Straßenkatze findet.
Straßenkatzen gibt es doch nur in irgendwelchen südlichen Urlaubsländern? Von wegen! Wir haben auch in Deutschland ein fettes Problem mit Straßenkatzen - nur dass man es nicht so sieht. 👀
Viele Straßenkatzen leben von Essensresten, die sie in Mülltonnen finden.
Quelle: imago images
Tierschützer schätzen, dass bei uns etwa zwei Millionen Katzen auf der Straße leben und leiden. Anders als in vielen südlichen Ländern sind Straßenkatzen bei uns aber scheu und verstecken sich vor den Menschen. Deshalb sehen wir sie kaum.
