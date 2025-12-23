  3. Suche

Streit an Weihnachten? So bleibt es friedlicher!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Tipps für friedliche Feiertage:Weihnachten ohne Zoff? So klappt’s!

Heiligabend ist da und der Familienstreit auch?!💥Manchmal reicht an Weihnachten schon eine Mini-Kleinigkeit und die Stimmung kippt. Wir haben Tipps für friedliche Weihnachten!

Wenn Weihnachten Streit bringt und was ihr tun könnt!

Weihnachten ohne Drama? Johanna gibt Tipps!

23.12.2025 | 1:19 min

Und jetzt ihr: Gibt’s bei euch an Weihnachten auch mal Streit? Worum geht’s dann? Schreibt's uns unten in die Kommentare - und schöne, entspannte Weihnachten! 😌

Mehr zu Weihnachten:

  1. Drei Mädchen stehen am 22.12.2017 in Port-au-Prince (Haiti) während einer Weihnachtsveranstaltung hinter einer Bühne

    logo!:Die kuriosesten Weihnachtsbräuche weltweit

    mit Video1:18
  2. Weihnachtsbäume

    logo!:Weihnachtsbaum - aber in umweltfreundlich?

    mit Video1:31
  3. Weihnachten

    logo!:Alles zur Advents- und Weihnachtszeit

  4. Kind nascht Plätzchenteig, im Hintergrund ausgerollter Teig

    logo!:Plätzchenteig naschen: Macht das Bauchweh?

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

9 Kommentare
  • Isi
    Nö bei uns eigentlich nicht 
  • Jane
    Bei uns auch nicht
  • Jane
    Bei uns streiten wir uns nie. Wir sind an Heilig Abend nur zu dritt und am 1. und 2. Weihnachtstag bei den Großeltern.
  • Eli
    Als ich klein war und meine Eltern noch zsm, gab es oft Streit aber ich feier eh immer nur im kleinen Kreis nur mit Mama oder manchmal mit meiner Schwester Ich wünsche euch frohe Weihnachten 🎀