Streit an Weihnachten? So bleibt es friedlicher!

Tipps für friedliche Feiertage:Weihnachten ohne Zoff? So klappt’s!
Heiligabend ist da und der Familienstreit auch?!💥Manchmal reicht an Weihnachten schon eine Mini-Kleinigkeit und die Stimmung kippt. Wir haben Tipps für friedliche Weihnachten!
Und jetzt ihr: Gibt’s bei euch an Weihnachten auch mal Streit? Worum geht’s dann? Schreibt's uns unten in die Kommentare - und schöne, entspannte Weihnachten! 😌
Kommentare
9 Kommentare
- Isi
Nö bei uns eigentlich nicht
- Jane
Bei uns auch nicht
- Jane
Bei uns streiten wir uns nie. Wir sind an Heilig Abend nur zu dritt und am 1. und 2. Weihnachtstag bei den Großeltern.
- Eli
Als ich klein war und meine Eltern noch zsm, gab es oft Streit aber ich feier eh immer nur im kleinen Kreis nur mit Mama oder manchmal mit meiner Schwester Ich wünsche euch frohe Weihnachten 🎀