logo! - die Kindernachrichten des ZDF
"Fake History"-Videos:Was steckt hinter falschen Holocaust-Videos?
Schon mal solche Videos gesehen? Manche verbreiten falsche Infos über den Holocaust. Fachleute warnen vor "Fake History". Was das bedeutet, erklärt euch Johanna im Reel.
Erzählt mal in den Kommentaren, ob euch solche Videos schon mal begegnet sind und wie ihr die fandet! ✍️
logo!:logo! extra: Eva - als Kind in AuschwitzVideo15:05
logo!:Als Kind in AuschwitzVideo3:56
logo!:Das war der HolocaustVideo1:36
logo!:Ein Tagebuch, das berühmt wurdeVideo2:39
Kommentare
Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.
3 Kommentare
- Helene
Ich finde es furchtbar , wenn Leute die Grausamen Geschichten von damals in liebevolle Videos verwandeln . Die damalige Zeit sollte man nicht vertuschen !
- Helene
Ich finde es Furchtbar , wenn Leute die Grausamen Geschichten von damals in liebevolle Videos verwandeln . Die damalige Zeit sollte man nicht nicht vertuschen .
- Schorsch
Ja zB das kika abgeschafft wird, oder das die Leute gestorben sind wo gar nicht gestorben sind, oder das politiktiker Straßen Musik machen oder im Dschungelcamp sind oder Witze machen oder Sprüche machen