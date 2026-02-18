  3. Suche

"Fake History": Was steckt hinter KI Holocaust-Videos?

Schon mal solche Videos gesehen? Manche verbreiten falsche Infos über den Holocaust. Fachleute warnen vor "Fake History". Was das bedeutet, erklärt euch Johanna im Reel.

Holocaust Fake-Videos

Oft sind diese Videos mit Künstlicher Intelligenz (KI) gemacht.

18.02.2026 | 1:21 min

Erzählt mal in den Kommentaren, ob euch solche Videos schon mal begegnet sind und wie ihr die fandet! ✍️

Kommentare

  • Helene
    Ich finde es furchtbar , wenn Leute die Grausamen Geschichten von damals in liebevolle Videos verwandeln . Die damalige Zeit sollte man nicht vertuschen !
  • Schorsch
    Ja zB das kika abgeschafft wird, oder das die Leute gestorben sind wo gar nicht gestorben sind, oder das politiktiker Straßen Musik machen oder im Dschungelcamp sind oder Witze machen oder Sprüche machen