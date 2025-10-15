logo!: Gold auf Rekordkurs!

1:21 min
Goldpreis:Gold auf Rekordkurs!
Viele denken bei Gold sofort an Schmuck – dabei nutzen es viele auch als Geldanlage. Aktuell ist Gold so teuer wie nie. Warum? Das erfahrt ihr hier.
Seit Monaten kennt der Goldpreis nur eine Richtung – nach oben. Jetzt hat er die nächste Rekordmarke geknackt: Eine Unze (etwa 31,1 Gramm) kostet zum ersten Mal über 4.000 US-Dollar. Seit Jahresbeginn ist der Preis damit um mehr als 50 Prozent gestiegen.
Viele denken bei Gold sofort an Schmuck – doch das Edelmetall steckt auch in Handys und anderen Elektrogeräten! Ihr haltet also sehr wahrscheinlich gerade ein paar Milligramm in der Hand. Kein Wunder: Gold leitet Strom richtig gut und ist extrem langlebig.
Aber heißt das jetzt: Schnell Gold kaufen? Nicht unbedingt. Gold gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten – doch wenn sich die Lage beruhigt, kann der Preis auch wieder fallen.
Würdet ihr euer Geld auch in Gold anlegen? Schreibt uns unten!
