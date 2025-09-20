logo!: Keine Lobby für Jugendliche?

mit Video
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Weltkindertag:Keine Lobby für Jugendliche?
Es gibt immer mehr Ältere. Kinder und Jugendliche sind eine Minderheit. Doch Experten und Expertinnen haben Ideen, was helfen kann, damit ihr mit einbezogen werdet.
Das sollte passieren, damit die Politik euch mehr zuhört.20.09.2025 | 1:09 min
Was würdet ihr gerne ändern? Bei was hören euch die Erwachsenen und die Politik zu wenig zu? Kommentiert unten!
logo!:Die Rechte der Kinder
