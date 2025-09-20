  3. Suche

logo!: Keine Lobby für Jugendliche?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Weltkindertag:Keine Lobby für Jugendliche?

Es gibt immer mehr Ältere. Kinder und Jugendliche sind eine Minderheit. Doch Experten und Expertinnen haben Ideen, was helfen kann, damit ihr mit einbezogen werdet.

Lobby für Kinder?
Das sollte passieren, damit die Politik euch mehr zuhört.20.09.2025 | 1:09 min

Was würdet ihr gerne ändern? Bei was hören euch die Erwachsenen und die Politik zu wenig zu? Kommentiert unten!

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

0 Kommentare