logo!: Weltkindertag: Fünf krasse Fakten über Kinder

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Weltkindertag:Fünf krasse Fakten über Kinder
Am 20. September dürft ihr euch so richtig feiern lassen. Denn: Da ist Weltkindertag. Passend dazu gibt's hier sieben super spannende Fakten über Kinder.
Ein Tag nur für Kinder? Stimmt! Am 20. September ist Weltkindertag.
Quelle: IMAGO / Emil Umdorf
Wie der Name schon sagt, wird jedes Jahr am Weltkindertag auf Kinder aufmerksam gemacht: Darauf, dass es einigen Kindern auf der Welt nicht gut geht und dass sie oft nicht so fair behandelt werden wie Erwachsene. Aber auch darauf, dass Kinder etwas ganz Besonderes sind!
5 Fakten zum Staunen
Dieser Text wurde von Anna geschrieben.
Gut zu wissen:
logo!:Das sind eure Rechte
- 1:36 min
- 2:33 min