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Schritte, Schlaf und Puls:Warum Fitnesstracking nicht für alle gut ist
Viele wollen genau wissen, wie es um ihre Fitness steht und tracken deshalb ihren Körper mit speziellen Geräten. Das kann motivieren, aber auch stressen. Warum? Erklären wir! ⬇️
Was haltet ihr von Gesundheitstracking? Spannend oder stressig? Kommentiert ganz unten! ✍️
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