Schritte, Schlaf und Puls : Warum Fitnesstracking nicht für alle gut ist

01.05.2026 | 13:20

Viele wollen genau wissen, wie es um ihre Fitness steht und tracken deshalb ihren Körper mit speziellen Geräten. Das kann motivieren, aber auch stressen. Warum? Erklären wir! ⬇️