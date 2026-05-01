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Gesundheitstracking: für manche super, für andere stressig

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Schritte, Schlaf und Puls:Warum Fitnesstracking nicht für alle gut ist

Viele wollen genau wissen, wie es um ihre Fitness steht und tracken deshalb ihren Körper mit speziellen Geräten. Das kann motivieren, aber auch stressen. Warum? Erklären wir! ⬇️

Eine Collage zeigt eine Frau, dahinter ein Foto einer Smartwatch, darüber steht auf gelbem Hintergrund: Gesundheitstracking: Motivation oder Stress?

Schlaftracking kann den Schlaf bei manchen sogar stören - warum, erklärt euch Johanna!

01.05.2026 | 1:23 min

Was haltet ihr von Gesundheitstracking? Spannend oder stressig? Kommentiert ganz unten! ✍️

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