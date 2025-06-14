  3. Suche

logo!: Ihr müsst im Haushalt helfen?!

Putzen, Aufräumen, Waschen:Ihr müsst im Haushalt helfen?!

Es gibt ein Gesetz, dass euch verpflichtet im Haushalt zu helfen. Kein Scherz. Wir erklären euch, was ihr tun müsst und was nicht.

Haushalt: Kinder müssen helfen

Das sagt das Gesetz. Wir erklären's euch.

14.06.2025 | 0:55 min

Wie siehts bei euch aus? Helft ihr im Haushalt? Kommentiert unten!

  • Lena
    Ich muss immer Boden putzen ,Tisch decken und Staub wegmachen.Den Rest machen meine Eltern
  • Spiegel
    fair
  • Luise
    Ich helfe halt beim aufräumen Tischdecken und meine Haustiere füttern 
  • *Clara*
    Ich helfe bis zu 4Stunden pro Tag ! Mir macht es Spaß.