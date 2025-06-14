logo!: Ihr müsst im Haushalt helfen?!

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Putzen, Aufräumen, Waschen:Ihr müsst im Haushalt helfen?!
Es gibt ein Gesetz, dass euch verpflichtet im Haushalt zu helfen. Kein Scherz. Wir erklären euch, was ihr tun müsst und was nicht.
Wie siehts bei euch aus? Helft ihr im Haushalt? Kommentiert unten!
Kommentare
114 Kommentare
- Lena
Ich muss immer Boden putzen ,Tisch decken und Staub wegmachen.Den Rest machen meine Eltern
- Spiegel
fair
- Luise
Ich helfe halt beim aufräumen Tischdecken und meine Haustiere füttern
- *Clara*
Ich helfe bis zu 4Stunden pro Tag ! Mir macht es Spaß.