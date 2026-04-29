Zuckersteuer - brauchen wir das?!

Zuckersteuer wird diskutiert : Wird die Lieblingslimo bald teurer?!

29.04.2026 | 12:35

In Deutschland konsumieren wir ziemlich viel Zucker und das ist ungesund. Deshalb diskutiert die Regierung über eine Zuckersteuer. Wieso, warum und wie - das erklären wir im Video!