logo!:Warum zu viel Zucker so ungesund ist
5 Gründe, wieso Zucker unserem Körper schadet.
In Deutschland konsumieren wir ziemlich viel Zucker und das ist ungesund. Deshalb diskutiert die Regierung über eine Zuckersteuer. Wieso, warum und wie - das erklären wir im Video!
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das ist voll doof
Ich winde das gut dannsins wir gesundet
Ja, es bringt was.
Im Grunde gut, aber Aufklärung ist noch besser. Die Gefahr besteht nun, daß die Limo-Hersteller auf Ersatzstoffe wie Aspartam zurückgreifen, die noch viel ungesünder sind.