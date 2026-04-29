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Zuckersteuer - brauchen wir das?!

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Zuckersteuer wird diskutiert:Wird die Lieblingslimo bald teurer?!

In Deutschland konsumieren wir ziemlich viel Zucker und das ist ungesund. Deshalb diskutiert die Regierung über eine Zuckersteuer. Wieso, warum und wie - das erklären wir im Video!

Zuckersteuer erklärt

Warum die Regierung über eine Zuckersteuer diskutiert.

29.04.2026 | 0:57 min

Warum Zucker sooo ungesund ist, lest ihr hier:

Was besonders große Zuckersünden sind:

Was denkt ihr, bringt eine Zuckersteuer was? Schreibt es ganz unten in die Kommentare!

  1. Eine Collage mit weiß, blauem Hintergrund zeigt das Wort Zuckersteuer auf orangenem Hintergrund, darunter Zuckerwürfel und Getränkeflaschen.

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Kommentare

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19 Kommentare
  • Ed Sheeran Fan
    das ist voll doof
  • Luisa
    Ich winde das gut dannsins wir gesundet 
  • Milki und Benicio
    Ja, es bringt was. 
  • alex
    Im Grunde gut, aber Aufklärung ist noch besser. Die Gefahr besteht nun, daß die Limo-Hersteller auf Ersatzstoffe wie Aspartam zurückgreifen, die noch viel ungesünder sind.