logo!: Ist Klimaschutz out?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Weniger Menschen bei Demos:Ist Klimaschutz out?

Zu den Fridays-for-Future-Demos für mehr Klimaschutz kommen weniger Menschen als noch vor ein paar Jahren. Welche Gründe es dafür geben könnte, erklären wir euch im Reel.

Vorschaubild Klimademos
Wieso weniger Menschen zu FFF-Demos kommen.29.09.2025 | 1:43 min

Wie sieht das bei euch aus? Geht ihr noch auf Klimademos? Kommentiert unten!

