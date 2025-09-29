logo!: Ist Klimaschutz out?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Weniger Menschen bei Demos:Ist Klimaschutz out?
Zu den Fridays-for-Future-Demos für mehr Klimaschutz kommen weniger Menschen als noch vor ein paar Jahren. Welche Gründe es dafür geben könnte, erklären wir euch im Reel.
Wieso weniger Menschen zu FFF-Demos kommen.29.09.2025 | 1:43 min
Wie sieht das bei euch aus? Geht ihr noch auf Klimademos? Kommentiert unten!
