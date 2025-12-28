  3. Suche

Cozy Games: Darum lieben viele sie

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Kein Druck, kein Stress:Cozy Games – darum sind sie so beliebt!

Cozy Games sind entspannte Spiele und gerade total im Trend! 🎮 Statt Action und Herausforderungen gibt's Entspannung und Gemütlichkeit. Warum sie so beliebt sind? Caro erklärt’s!

Cozy Games: Zocken zum Abschalten?

Cozy Games bieten genau das, was im Alltag oft zu kurz kommen kann! Was das ist? Wir erklären's euch.

28.12.2025 | 0:56 min

Wie sieht’s bei euch aus? Spielt ihr gerne Cozy Games und wenn ja, warum? Schreibt’s uns mal unten in die Kommentare! ⬇️

Mehr zu Gaming und Trends:

  1. Mädchen in Mitte überelgt, darüber zwei Spielzeuge: Quietscheente und Zauberwürfel

    logo!:Darauf solltet ihr bei Spielzeug achten!

  2. Personen mit Spielkonsole an Computern

    logo!:Warum Köln gerade Hauptstadt des Gaming ist

    mit Video1:35
  3. Grafik: Handy + Wort "Hype"

    logo!:Sammelfiguren-Hype

    Video1:37
  4. Frau zeigt auf ein Labubu

    logo!:Labubu-Trend

    Video1:09

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

0 Kommentare