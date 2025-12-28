Cozy Games: Darum lieben viele sie

Kein Druck, kein Stress : Cozy Games – darum sind sie so beliebt! 28.12.2025 | 14:11 Cozy Games sind entspannte Spiele und gerade total im Trend! 🎮 Statt Action und Herausforderungen gibt's Entspannung und Gemütlichkeit. Warum sie so beliebt sind? Caro erklärt’s!

Cozy Games bieten genau das, was im Alltag oft zu kurz kommen kann! Was das ist? Wir erklären's euch. 28.12.2025 | 0:56 min Wie sieht’s bei euch aus? Spielt ihr gerne Cozy Games und wenn ja, warum? Schreibt’s uns mal unten in die Kommentare! ⬇️