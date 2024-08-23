logo!: Warum Köln gerade Hauptstadt des Gaming ist

Für Gaming-Fans ist Köln diese Woche die wichtigste Stadt. Wie jedes Jahr werden Hunderttausende Besucher und Besucherinnen aus verschiedenen Ländern zur Videospielmesse Gamescom strömen, das ist also ein megagroßes Event!

logo! erklärt : Zocken: Gut oder schlecht?! 3 Vorteile und Nachteile von Gaming. 1:35 min

Gaming? Nicht nur was für Nerds!

Videospiele sind für viele Menschen ein genauso wichtiges Hobby wie zum Beispiel Lesen oder Fußballspielen. Eine neue Umfrage zeigt: In Deutschland spielt mehr als die Hälfte der Menschen Video- und Computerspiele. Und knapp die Hälfte sagt sogar, dass sie sich ein Leben ohne Spiele gar nicht mehr vorstellen können! Manche träumen sogar davon.

Ein Riesengeschäft

Wenn so viele Menschen zocken, werden natürlich auch viele Spiele, Gamingdienste und Konsolen verkauft. Im Bereich Gaming geht es daher um eine riesige Menge Geld. Allein in Deutschland haben Firmen damit im vergangenen Jahr fast 10 Milliarden Euro eingenommen. Das ist in etwa so viel, wie mit Büchern verdient wurde!

Diese Zahlen über Gamer in Deutschland überraschen. 20.08.2025 | 0:56 min

Kein Wunder, dass so viele Aussteller wie noch nie dieses Jahr bei der Gamescom ihre neusten Games zeigen. Auch Stars von den Plattformen Twitch und Youtube kommen auf die Messe. Besonders bekannt sind zum Beispiel Papaplatte und LetsHugo.