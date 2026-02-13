  3. Suche

Frühes Aufstehen - der Schlüssel zum Erfolg?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

"5 AM Club":So sinnvoll ist extra frühes Aufstehen

Superfrüh aufzustehen - das wird auf Social Media oft gehyped. Aber ist das wirklich für alle sinnvoll? 🤔 Johanna erklärt's im Video!

Johanna sitzt mit einem Mikro in der Hand, hinter ihr ist ein Bild von einem Wecker zu sehen, über ihr steht auf gelbem Hintergrund: Früh aufstehen = erfolgreicher?!

Hier erfahrt ihr auch, welche Schlaftypen es gibt.

13.02.2026 | 0:50 min

Wir haben ein paar Tipps für besseren Schlaf zusammengefasst:


👉 Am besten schläft man in einem dunklen und ruhigen Zimmer. Und es sollte weder zu kalt noch zu warm sein. 16-18 Grad im Schlafzimmer sind laut Fachleuten ideal!
👉 Plant genug Zeit fürs Schlafen ein. Für Jugendliche sind acht bis neun Stunden am besten. 
👉 Plant euren Tag realistisch. Bis Mitternacht lernen, klingt fleißig – ist aber keine so gute Idee, wenn ihr am nächsten Tag wieder früh rausmüsst. 
👉 Versucht ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. 
👉 Nicht direkt vor dem Schlafengehen noch riesige Mengen essen – aber auch nicht mit knurrendem Magen ins Bett gehen. 
👉 Legt euer Handy am besten mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen weg.

Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr Team früher Vogel oder Team Nachteule? 🐦🦉 Kommentiert's ganz unten!

Rund ums Schlafen

  1. logo! erklärt: Warum ist Schlaf wichtig?

    logo!:Schlafen ist wichtig!

    Video1:40
  2. Ein Kind liegt im Bett und drückt auf den Wecker.

    logo!:Warum ihr besser nicht schlummern solltet

  3. Früher Schulbeginn

    logo!:Warum startet die Schule so früh am Tag?!

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

0 Kommentare