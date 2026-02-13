Wir haben ein paar Tipps für besseren Schlaf zusammengefasst:



👉 Am besten schläft man in einem dunklen und ruhigen Zimmer. Und es sollte weder zu kalt noch zu warm sein. 16-18 Grad im Schlafzimmer sind laut Fachleuten ideal!

👉 Plant genug Zeit fürs Schlafen ein. Für Jugendliche sind acht bis neun Stunden am besten.

👉 Plant euren Tag realistisch. Bis Mitternacht lernen, klingt fleißig – ist aber keine so gute Idee, wenn ihr am nächsten Tag wieder früh rausmüsst.

👉 Versucht ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen.

👉 Nicht direkt vor dem Schlafengehen noch riesige Mengen essen – aber auch nicht mit knurrendem Magen ins Bett gehen.

👉 Legt euer Handy am besten mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen weg.