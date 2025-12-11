Wehrdienst: Kann man dazu gezwungen werden?

11.12.2025 | 09:43

In Deutschland soll es einen neuen Wehrdienst geben, damit die Bundeswehr mehr Nachwuchs bekommt. Ob ihr zum Dienst an der Waffe gezwungen werden könnt, erklärt euch Lara.