Neuer Wehrdienst:Kann man dazu gezwungen werden?
In Deutschland soll es einen neuen Wehrdienst geben, damit die Bundeswehr mehr Nachwuchs bekommt. Ob ihr zum Dienst an der Waffe gezwungen werden könnt, erklärt euch Lara.
Was denkt ihr? Wie würdet ihr euch entscheiden?
- Fefe
Ich mag kämpfen
- Feli
Auf gemeinen Fall
- Isa
Ich würde nieeeeemals eine Waffe in die Hand nehmen!
- Princess
Ich würde nie im Leben zum Wehrdienst