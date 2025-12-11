  3. Suche

Wehrdienst: Kann man dazu gezwungen werden?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Neuer Wehrdienst:Kann man dazu gezwungen werden?

In Deutschland soll es einen neuen Wehrdienst geben, damit die Bundeswehr mehr Nachwuchs bekommt. Ob ihr zum Dienst an der Waffe gezwungen werden könnt, erklärt euch Lara.

Eine blonde Frau steht vor einem neutralen Hintergrund. Sie guckt fragend in die Kamera. Daneben steht eine Sprechblase mit dem Text: "Für Deutschland mit einer Waffe kämpfen?"

Das sagt das neue Gesetz zum Wehrdienst. Wir erklären's euch.

11.12.2025 | 0:55 min

Was denkt ihr? Wie würdet ihr euch entscheiden?

Kommentare

4 Kommentare
  • Fefe
    Ich mag kämpfen
  • Feli
    Auf gemeinen Fall
  • Isa
    Ich würde nieeeeemals eine Waffe in die Hand nehmen!
  • Princess
    Ich würde nie im Leben zum Wehrdienst